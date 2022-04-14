Aleph Zero (AZERO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aleph Zero (AZERO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aleph Zero (AZERO) Informasjon Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs. Offisiell nettside: https://www.alephzero.org Teknisk dokument: https://docs.alephzero.org/ Blokkutforsker: https://alephzero.subscan.io/ Kjøp AZERO nå!

Aleph Zero (AZERO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aleph Zero (AZERO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.88M $ 6.88M $ 6.88M Total forsyning: $ 336.23M $ 336.23M $ 336.23M Sirkulerende forsyning: $ 266.78M $ 266.78M $ 266.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.67M $ 8.67M $ 8.67M All-time high: $ 3.0991 $ 3.0991 $ 3.0991 All-Time Low: $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 Nåværende pris: $ 0.0258 $ 0.0258 $ 0.0258 Lær mer om Aleph Zero (AZERO) pris

Aleph Zero (AZERO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aleph Zero (AZERO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AZERO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AZERO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AZEROs tokenomics, kan du utforske AZERO tokenets livepris!

Aleph Zero (AZERO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AZERO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AZERO nå!

AZERO prisforutsigelse Vil du vite hvor AZERO kan være på vei? Vår AZERO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AZERO tokenets prisforutsigelse nå!

