aZen (AZEN) Informasjon aZen delivers a powerful and scalable computing layer designed to support AI, data analytics and Web2+Web3 applications. Its ecosystem seamlessly combines protocol-level AI orchestration, enterprise-grade hardware, and a unified application hub: bridging the worlds of DePIN and DeFAI (Decentralized Finance + AI). Offisiell nettside: https://azenprotocol.io/ Teknisk dokument: https://azen-protocol.gitbook.io/azen-gitbook Kjøp AZEN nå!

aZen (AZEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for aZen (AZEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.31M $ 20.31M $ 20.31M All-time high: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.002031 $ 0.002031 $ 0.002031 Lær mer om aZen (AZEN) pris

aZen (AZEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak aZen (AZEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AZEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AZEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AZENs tokenomics, kan du utforske AZEN tokenets livepris!

