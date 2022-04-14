ChainAware (AWARE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ChainAware (AWARE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ChainAware (AWARE) Informasjon ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities. Offisiell nettside: https://ChainAware.ai Teknisk dokument: https://learn.chainaware.ai/how-to-use-chainaware.ai Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0xcf221109f45854ac52159420c543757fe84c113a Kjøp AWARE nå!

ChainAware (AWARE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ChainAware (AWARE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 193.00K $ 193.00K $ 193.00K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 36.83M $ 36.83M $ 36.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 524.10K $ 524.10K $ 524.10K All-time high: $ 501 $ 501 $ 501 All-Time Low: $ 0.004813035134698013 $ 0.004813035134698013 $ 0.004813035134698013 Nåværende pris: $ 0.005241 $ 0.005241 $ 0.005241 Lær mer om ChainAware (AWARE) pris

ChainAware (AWARE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ChainAware (AWARE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AWARE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AWARE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AWAREs tokenomics, kan du utforske AWARE tokenets livepris!

ChainAware (AWARE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AWARE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AWARE nå!

AWARE prisforutsigelse Vil du vite hvor AWARE kan være på vei? Vår AWARE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AWARE tokenets prisforutsigelse nå!

