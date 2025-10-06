AVIAH Protocol pris i dag

Sanntids AVIAH Protocol (AVIAH) pris i dag er $ 5.967, med en 0.03% endring de siste 24 timene. Nåværende AVIAH til USD konverteringssats er $ 5.967 per AVIAH.

AVIAH Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- AVIAH. I løpet av de siste 24 timene AVIAH har den blitt handlet mellom $ 5.965(laveste) og $ 5.973 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har AVIAH beveget seg -0.02% i løpet av den siste timen og +0.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 64.31K.

AVIAH Protocol (AVIAH) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 64.31K$ 64.31K $ 64.31K Fullt utvannet markedsverdi $ 29.84B$ 29.84B $ 29.84B Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på AVIAH Protocol er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 64.31K. Den sirkulerende forsyningen på AVIAH er --, med en total tilgang på 5000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.84B.