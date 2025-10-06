Broadcom pris i dag

Sanntids Broadcom (AVGOON) pris i dag er $ 339.05, med en 1.10% endring de siste 24 timene. Nåværende AVGOON til USD konverteringssats er $ 339.05 per AVGOON.

Broadcom rangerer for tiden som #1978 etter markedsverdi på $ 1.12M, med en sirkulerende forsyning på 3.31K AVGOON. I løpet av de siste 24 timene AVGOON har den blitt handlet mellom $ 337.78(laveste) og $ 343.3 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 390.63879187276996, mens tidenes laveste notering var $ 297.29808264469034.

Kortsiktig har AVGOON beveget seg +0.24% i løpet av den siste timen og -2.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.37K.

Broadcom (AVGOON) Markedsinformasjon

Rangering No.1978 Markedsverdi $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volum (24 timer) $ 56.37K$ 56.37K $ 56.37K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Opplagsforsyning 3.31K 3.31K 3.31K Total forsyning 3,308.18928281 3,308.18928281 3,308.18928281 Offentlig blokkjede ETH

