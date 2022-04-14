Aventis AI (AVENTISAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aventis AI (AVENTISAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aventis AI (AVENTISAI) Informasjon Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible. Offisiell nettside: https://www.aventisai.io/ Teknisk dokument: https://aventis.gitbook.io/wp Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xed19b2b301e8a4e18c5dca374a27e7d209ba02c9 Kjøp AVENTISAI nå!

Aventis AI (AVENTISAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aventis AI (AVENTISAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 209.00K $ 209.00K $ 209.00K All-time high: $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 All-Time Low: $ 0.002499963585571113 $ 0.002499963585571113 $ 0.002499963585571113 Nåværende pris: $ 0.000209 $ 0.000209 $ 0.000209 Lær mer om Aventis AI (AVENTISAI) pris

Aventis AI (AVENTISAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aventis AI (AVENTISAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AVENTISAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AVENTISAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AVENTISAIs tokenomics, kan du utforske AVENTISAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AVENTISAI Interessert i å legge til Aventis AI (AVENTISAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AVENTISAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AVENTISAI på MEXC nå!

Aventis AI (AVENTISAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AVENTISAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AVENTISAI nå!

AVENTISAI prisforutsigelse Vil du vite hvor AVENTISAI kan være på vei? Vår AVENTISAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AVENTISAI tokenets prisforutsigelse nå!

