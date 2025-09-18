Dagens Aventis AI livepris er 0.00065 USD. Spor prisoppdateringer for AVENTISAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVENTISAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aventis AI livepris er 0.00065 USD. Spor prisoppdateringer for AVENTISAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVENTISAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Aventis AI Logo

Aventis AI Pris(AVENTISAI)

$0.000898
-22.25%1D
Aventis AI (AVENTISAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:59:21 (UTC+8)

Aventis AI (AVENTISAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-32.08%

-22.25%

-72.84%

-72.84%

Aventis AI (AVENTISAI) sanntidsprisen er $ 0.00065. I løpet av de siste 24 timene har AVENTISAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0005 og et toppnivå på $ 0.001636, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVENTISAI er $ 0.47388225139902757, mens den rekordlave prisen er $ 0.002499963585571113.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVENTISAI endret seg med -32.08% i løpet av den siste timen, -22.25% over 24 timer og -72.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aventis AI (AVENTISAI) Markedsinformasjon

No.8101

0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Aventis AI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 65.00K. Den sirkulerende forsyningen på AVENTISAI er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 650.00K.

Aventis AI (AVENTISAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Aventis AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00025698-22.25%
30 dager$ -0.004463-87.29%
60 dager$ -0.00137-67.83%
90 dager$ -0.02288-97.24%
Aventis AI Prisendring i dag

I dag registrerte AVENTISAI en endring på $ -0.00025698 (-22.25%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Aventis AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.004463 (-87.29%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Aventis AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AVENTISAI en endring på $ -0.00137 (-67.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Aventis AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.02288-97.24% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Aventis AI (AVENTISAI)?

Sjekk ut Aventis AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Aventis AI (AVENTISAI)

Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible.

Aventis AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Aventis AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AVENTISAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Aventis AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Aventis AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Aventis AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aventis AI (AVENTISAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aventis AI (AVENTISAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aventis AI.

Sjekk Aventis AIprisprognosen nå!

Aventis AI (AVENTISAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aventis AI (AVENTISAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AVENTISAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Aventis AI (AVENTISAI)

Leter du etter hvordan du kjøperAventis AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Aventis AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Aventis AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Aventis AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Aventis AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Aventis AI

Hvor mye er Aventis AI (AVENTISAI) verdt i dag?
Live AVENTISAI prisen i USD er 0.00065 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AVENTISAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AVENTISAI til USD er $ 0.00065. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aventis AI?
Markedsverdien for AVENTISAI er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AVENTISAI?
Den sirkulerende forsyningen av AVENTISAI er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAVENTISAI ?
AVENTISAI oppnådde en ATH-pris på 0.47388225139902757 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AVENTISAI?
AVENTISAI så en ATL-pris på 0.002499963585571113 USD.
Hva er handelsvolumet til AVENTISAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AVENTISAI er $ 65.00K USD.
Vil AVENTISAI gå høyere i år?
AVENTISAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AVENTISAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Aventis AI (AVENTISAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

