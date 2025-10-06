Autonomi pris i dag

Sanntids Autonomi (AUTONOMI) pris i dag er $ 0.02698, med en 0.44% endring de siste 24 timene. Nåværende AUTONOMI til USD konverteringssats er $ 0.02698 per AUTONOMI.

Autonomi rangerer for tiden som #1460 etter markedsverdi på $ 3.69M, med en sirkulerende forsyning på 136.64M AUTONOMI. I løpet av de siste 24 timene AUTONOMI har den blitt handlet mellom $ 0.02642(laveste) og $ 0.02717 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.35756319057761676, mens tidenes laveste notering var $ 0.026325616441478544.

Kortsiktig har AUTONOMI beveget seg +0.18% i løpet av den siste timen og -3.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 97.27K.

Autonomi (AUTONOMI) Markedsinformasjon

Rangering No.1460 Markedsverdi $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Volum (24 timer) $ 97.27K$ 97.27K $ 97.27K Fullt utvannet markedsverdi $ 32.38M$ 32.38M $ 32.38M Opplagsforsyning 136.64M 136.64M 136.64M Total forsyning 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 Offentlig blokkjede ARB

