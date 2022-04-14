Aura Network (AURA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aura Network (AURA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aura Network (AURA) Informasjon Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future. Offisiell nettside: https://aura.network/ Teknisk dokument: https://docs.aura.network/ Blokkutforsker: https://aurascan.io/ Kjøp AURA nå!

Aura Network (AURA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aura Network (AURA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 515.80M $ 515.80M $ 515.80M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M All-time high: $ 0.1999 $ 0.1999 $ 0.1999 All-Time Low: $ 0.003605899566061821 $ 0.003605899566061821 $ 0.003605899566061821 Nåværende pris: $ 0.004919 $ 0.004919 $ 0.004919 Lær mer om Aura Network (AURA) pris

Aura Network (AURA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aura Network (AURA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AURA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AURA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AURAs tokenomics, kan du utforske AURA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AURA Interessert i å legge til Aura Network (AURA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AURA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AURA på MEXC nå!

Aura Network (AURA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AURA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AURA nå!

AURA prisforutsigelse Vil du vite hvor AURA kan være på vei? Vår AURA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AURA tokenets prisforutsigelse nå!

