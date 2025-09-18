Dagens Aura Network livepris er 0.004758 USD. Spor prisoppdateringer for AURA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AURA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aura Network livepris er 0.004758 USD. Spor prisoppdateringer for AURA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AURA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Aura Network Logo

Aura Network Pris(AURA)

1 AURA til USD livepris:

$0.004759
$0.004759$0.004759
+5.47%1D
USD
Aura Network (AURA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:51:23 (UTC+8)

Aura Network (AURA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.004005
$ 0.004005$ 0.004005
24 timer lav
$ 0.004836
$ 0.004836$ 0.004836
24 timer høy

$ 0.004005
$ 0.004005$ 0.004005

$ 0.004836
$ 0.004836$ 0.004836

$ 0.21775856036612545
$ 0.21775856036612545$ 0.21775856036612545

$ 0.003605899566061821
$ 0.003605899566061821$ 0.003605899566061821

+0.10%

+5.47%

+7.76%

+7.76%

Aura Network (AURA) sanntidsprisen er $ 0.004758. I løpet av de siste 24 timene har AURA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.004005 og et toppnivå på $ 0.004836, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AURA er $ 0.21775856036612545, mens den rekordlave prisen er $ 0.003605899566061821.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AURA endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, +5.47% over 24 timer og +7.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aura Network (AURA) Markedsinformasjon

No.4531

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.04K
$ 53.04K$ 53.04K

$ 4.76M
$ 4.76M$ 4.76M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

515,652,504.299742
515,652,504.299742 515,652,504.299742

0.00%

AURA

Nåværende markedsverdi på Aura Network er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.04K. Den sirkulerende forsyningen på AURA er 0.00, med en total tilgang på 515652504.299742. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.76M.

Aura Network (AURA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Aura Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00024682+5.47%
30 dager$ -0.003652-43.43%
60 dager$ -0.007439-61.00%
90 dager$ -0.000857-15.27%
Aura Network Prisendring i dag

I dag registrerte AURA en endring på $ +0.00024682 (+5.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Aura Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.003652 (-43.43%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Aura Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AURA en endring på $ -0.007439 (-61.00%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Aura Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000857-15.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Aura Network (AURA)?

Sjekk ut Aura Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Aura Network (AURA)

Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future.

Aura Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Aura Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AURA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Aura Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Aura Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Aura Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aura Network (AURA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aura Network (AURA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aura Network.

Sjekk Aura Networkprisprognosen nå!

Aura Network (AURA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aura Network (AURA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AURA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Aura Network (AURA)

Leter du etter hvordan du kjøperAura Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Aura Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AURA til lokale valutaer

Aura Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Aura Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Aura Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Aura Network

Hvor mye er Aura Network (AURA) verdt i dag?
Live AURA prisen i USD er 0.004758 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AURA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AURA til USD er $ 0.004758. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aura Network?
Markedsverdien for AURA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AURA?
Den sirkulerende forsyningen av AURA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAURA ?
AURA oppnådde en ATH-pris på 0.21775856036612545 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AURA?
AURA så en ATL-pris på 0.003605899566061821 USD.
Hva er handelsvolumet til AURA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AURA er $ 53.04K USD.
Vil AURA gå høyere i år?
AURA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AURA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:51:23 (UTC+8)

Aura Network (AURA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

