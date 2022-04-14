AUKI (AUKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AUKI (AUKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AUKI (AUKI) Informasjon The posemesh is a decentralized machine perception network and collaborative spatial computing protocol, designed to allow digital devices to securely and privately exchange spatial data and computing power to form a shared understanding of the physical world. Offisiell nettside: https://www.aukilabs.com/ Teknisk dokument: https://auki.gitbook.io/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xf9569cfb8fd265e91aa478d86ae8c78b8af55df4

AUKI (AUKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AUKI (AUKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 352.56M $ 352.56M $ 352.56M All-time high: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 All-Time Low: $ 0.007560517066171218 $ 0.007560517066171218 $ 0.007560517066171218 Nåværende pris: $ 0.035256 $ 0.035256 $ 0.035256

AUKI (AUKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AUKI (AUKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AUKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AUKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Hvordan kjøpe AUKI Interessert i å legge til AUKI (AUKI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AUKI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

AUKI (AUKI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AUKI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

AUKI prisforutsigelse Vil du vite hvor AUKI kan være på vei? Vår AUKI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

