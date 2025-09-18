Dagens AUKI livepris er 0.027 USD. Spor prisoppdateringer for AUKI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AUKI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AUKI livepris er 0.027 USD. Spor prisoppdateringer for AUKI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AUKI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AUKI

AUKI Prisinformasjon

AUKI teknisk dokument

AUKI Offisiell nettside

AUKI tokenomics

AUKI Prisprognose

AUKI-historikk

AUKI Kjøpeguide

AUKI-til-fiat-valutakonverter

AUKI Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

AUKI Logo

AUKI Pris(AUKI)

1 AUKI til USD livepris:

$0.027
$0.027$0.027
-5.29%1D
USD
AUKI (AUKI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:58:55 (UTC+8)

AUKI (AUKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.027
$ 0.027$ 0.027
24 timer lav
$ 0.029166
$ 0.029166$ 0.029166
24 timer høy

$ 0.027
$ 0.027$ 0.027

$ 0.029166
$ 0.029166$ 0.029166

$ 0.1812088789570057
$ 0.1812088789570057$ 0.1812088789570057

$ 0.007560517066171218
$ 0.007560517066171218$ 0.007560517066171218

-2.61%

-5.29%

-2.47%

-2.47%

AUKI (AUKI) sanntidsprisen er $ 0.027. I løpet av de siste 24 timene har AUKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.027 og et toppnivå på $ 0.029166, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AUKI er $ 0.1812088789570057, mens den rekordlave prisen er $ 0.007560517066171218.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AUKI endret seg med -2.61% i løpet av den siste timen, -5.29% over 24 timer og -2.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AUKI (AUKI) Markedsinformasjon

No.3703

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 64.82K
$ 64.82K$ 64.82K

$ 270.00M
$ 270.00M$ 270.00M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,998,170,584.66
9,998,170,584.66 9,998,170,584.66

0.00%

BASE

Nåværende markedsverdi på AUKI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 64.82K. Den sirkulerende forsyningen på AUKI er 0.00, med en total tilgang på 9998170584.66. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 270.00M.

AUKI (AUKI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AUKI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00150808-5.29%
30 dager$ +0.016027+146.05%
60 dager$ +0.014844+122.11%
90 dager$ +0.01404+108.33%
AUKI Prisendring i dag

I dag registrerte AUKI en endring på $ -0.00150808 (-5.29%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AUKI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.016027 (+146.05%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AUKI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AUKI en endring på $ +0.014844 (+122.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AUKI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01404+108.33% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AUKI (AUKI)?

Sjekk ut AUKI Prishistorikk-siden nå.

Hva er AUKI (AUKI)

The posemesh is a decentralized machine perception network and collaborative spatial computing protocol, designed to allow digital devices to securely and privately exchange spatial data and computing power to form a shared understanding of the physical world.

AUKI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AUKI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AUKI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AUKI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AUKI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AUKI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AUKI (AUKI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AUKI (AUKI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AUKI.

Sjekk AUKIprisprognosen nå!

AUKI (AUKI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AUKI (AUKI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AUKI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AUKI (AUKI)

Leter du etter hvordan du kjøperAUKI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AUKI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AUKI til lokale valutaer

1 AUKI(AUKI) til VND
710.505
1 AUKI(AUKI) til AUD
A$0.04077
1 AUKI(AUKI) til GBP
0.01998
1 AUKI(AUKI) til EUR
0.02295
1 AUKI(AUKI) til USD
$0.027
1 AUKI(AUKI) til MYR
RM0.1134
1 AUKI(AUKI) til TRY
1.11699
1 AUKI(AUKI) til JPY
¥3.969
1 AUKI(AUKI) til ARS
ARS$39.82284
1 AUKI(AUKI) til RUB
2.24613
1 AUKI(AUKI) til INR
2.37843
1 AUKI(AUKI) til IDR
Rp449.99982
1 AUKI(AUKI) til KRW
37.7622
1 AUKI(AUKI) til PHP
1.54089
1 AUKI(AUKI) til EGP
￡E.1.30032
1 AUKI(AUKI) til BRL
R$0.14364
1 AUKI(AUKI) til CAD
C$0.03699
1 AUKI(AUKI) til BDT
3.28698
1 AUKI(AUKI) til NGN
40.35852
1 AUKI(AUKI) til COP
$105.46875
1 AUKI(AUKI) til ZAR
R.0.46818
1 AUKI(AUKI) til UAH
1.11564
1 AUKI(AUKI) til TZS
T.Sh.66.83148
1 AUKI(AUKI) til VES
Bs4.401
1 AUKI(AUKI) til CLP
$25.785
1 AUKI(AUKI) til PKR
Rs7.66368
1 AUKI(AUKI) til KZT
14.61807
1 AUKI(AUKI) til THB
฿0.86022
1 AUKI(AUKI) til TWD
NT$0.81621
1 AUKI(AUKI) til AED
د.إ0.09909
1 AUKI(AUKI) til CHF
Fr0.02133
1 AUKI(AUKI) til HKD
HK$0.20979
1 AUKI(AUKI) til AMD
֏10.3329
1 AUKI(AUKI) til MAD
.د.م0.24354
1 AUKI(AUKI) til MXN
$0.49599
1 AUKI(AUKI) til SAR
ريال0.10125
1 AUKI(AUKI) til ETB
Br3.87639
1 AUKI(AUKI) til KES
KSh3.48786
1 AUKI(AUKI) til JOD
د.أ0.019143
1 AUKI(AUKI) til PLN
0.09801
1 AUKI(AUKI) til RON
лв0.11664
1 AUKI(AUKI) til SEK
kr0.25407
1 AUKI(AUKI) til BGN
лв0.04482
1 AUKI(AUKI) til HUF
Ft8.98776
1 AUKI(AUKI) til CZK
0.55863
1 AUKI(AUKI) til KWD
د.ك0.008235
1 AUKI(AUKI) til ILS
0.08991
1 AUKI(AUKI) til BOB
Bs0.18657
1 AUKI(AUKI) til AZN
0.0459
1 AUKI(AUKI) til TJS
SM0.25272
1 AUKI(AUKI) til GEL
0.0729
1 AUKI(AUKI) til AOA
Kz24.61239
1 AUKI(AUKI) til BHD
.د.ب0.010179
1 AUKI(AUKI) til BMD
$0.027
1 AUKI(AUKI) til DKK
kr0.17145
1 AUKI(AUKI) til HNL
L0.70767
1 AUKI(AUKI) til MUR
1.22418
1 AUKI(AUKI) til NAD
$0.46845
1 AUKI(AUKI) til NOK
kr0.26865
1 AUKI(AUKI) til NZD
$0.0459
1 AUKI(AUKI) til PAB
B/.0.027
1 AUKI(AUKI) til PGK
K0.11286
1 AUKI(AUKI) til QAR
ر.ق0.09801
1 AUKI(AUKI) til RSD
дин.2.69352
1 AUKI(AUKI) til UZS
soʻm333.33309
1 AUKI(AUKI) til ALL
L2.22642
1 AUKI(AUKI) til ANG
ƒ0.04833
1 AUKI(AUKI) til AWG
ƒ0.0486
1 AUKI(AUKI) til BBD
$0.054
1 AUKI(AUKI) til BAM
KM0.04482
1 AUKI(AUKI) til BIF
Fr80.595
1 AUKI(AUKI) til BND
$0.03456
1 AUKI(AUKI) til BSD
$0.027
1 AUKI(AUKI) til JMD
$4.33107
1 AUKI(AUKI) til KHR
108.43362
1 AUKI(AUKI) til KMF
Fr11.286
1 AUKI(AUKI) til LAK
586.95651
1 AUKI(AUKI) til LKR
Rs8.16696
1 AUKI(AUKI) til MDL
L0.4455
1 AUKI(AUKI) til MGA
Ar119.46879
1 AUKI(AUKI) til MOP
P0.21627
1 AUKI(AUKI) til MVR
0.4131
1 AUKI(AUKI) til MWK
MK46.87497
1 AUKI(AUKI) til MZN
MT1.7253
1 AUKI(AUKI) til NPR
Rs3.80484
1 AUKI(AUKI) til PYG
192.834
1 AUKI(AUKI) til RWF
Fr39.123
1 AUKI(AUKI) til SBD
$0.2214
1 AUKI(AUKI) til SCR
0.41094
1 AUKI(AUKI) til SRD
$1.02843
1 AUKI(AUKI) til SVC
$0.23625
1 AUKI(AUKI) til SZL
L0.46845
1 AUKI(AUKI) til TMT
m0.0945
1 AUKI(AUKI) til TND
د.ت0.07857
1 AUKI(AUKI) til TTD
$0.18279
1 AUKI(AUKI) til UGX
Sh94.716
1 AUKI(AUKI) til XAF
Fr15.066
1 AUKI(AUKI) til XCD
$0.0729
1 AUKI(AUKI) til XOF
Fr15.066
1 AUKI(AUKI) til XPF
Fr2.727
1 AUKI(AUKI) til BWP
P0.35964
1 AUKI(AUKI) til BZD
$0.05427
1 AUKI(AUKI) til CVE
$2.53206
1 AUKI(AUKI) til DJF
Fr4.806
1 AUKI(AUKI) til DOP
$1.67454
1 AUKI(AUKI) til DZD
د.ج3.49812
1 AUKI(AUKI) til FJD
$0.06075
1 AUKI(AUKI) til GNF
Fr234.765
1 AUKI(AUKI) til GTQ
Q0.20682
1 AUKI(AUKI) til GYD
$5.65083
1 AUKI(AUKI) til ISK
kr3.267

AUKI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AUKI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AUKI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AUKI

Hvor mye er AUKI (AUKI) verdt i dag?
Live AUKI prisen i USD er 0.027 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AUKI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AUKI til USD er $ 0.027. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AUKI?
Markedsverdien for AUKI er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AUKI?
Den sirkulerende forsyningen av AUKI er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAUKI ?
AUKI oppnådde en ATH-pris på 0.1812088789570057 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AUKI?
AUKI så en ATL-pris på 0.007560517066171218 USD.
Hva er handelsvolumet til AUKI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AUKI er $ 64.82K USD.
Vil AUKI gå høyere i år?
AUKI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AUKI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:58:55 (UTC+8)

AUKI (AUKI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AUKI-til-USD-kalkulator

Beløp

AUKI
AUKI
USD
USD

1 AUKI = 0.027 USD

Handle AUKI

AUKIUSDT
$0.027
$0.027$0.027
-5.26%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker