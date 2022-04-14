Advanced (AUC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Advanced (AUC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Advanced (AUC) Informasjon Advanced Project connects regulated financial services with the blockchain world, bridging Web 2.0 and Web 3.0 to create seamless, secure, and efficient financial solutions. Our primary focus is integrating blockchain and digital assets into cross-border remittances and everyday payments, especially for the global unbanked population. By offering innovative payment and remittance services, along with public system payment solutions, we empower individuals with limited access to traditional banking to leverage digital assets for fast, secure, and cost-effective transactions. Offisiell nettside: https://aucunited.com/ Teknisk dokument: https://auc-project.gitbook.io/auc-whitepaper-2.0/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x87a92428bbc876d463c21c8e51b903f127d9a9f4 Kjøp AUC nå!

Advanced (AUC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Advanced (AUC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 999.60K $ 999.60K $ 999.60K All-time high: $ 0.00825 $ 0.00825 $ 0.00825 All-Time Low: $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 Nåværende pris: $ 0.0001666 $ 0.0001666 $ 0.0001666 Lær mer om Advanced (AUC) pris

Advanced (AUC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Advanced (AUC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AUC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AUC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AUCs tokenomics, kan du utforske AUC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AUC Interessert i å legge til Advanced (AUC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AUC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AUC på MEXC nå!

Advanced (AUC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AUC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AUC nå!

AUC prisforutsigelse Vil du vite hvor AUC kan være på vei? Vår AUC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AUC tokenets prisforutsigelse nå!

