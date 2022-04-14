Athene Network (ATN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Athene Network (ATN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Athene Network (ATN) Informasjon Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach. Offisiell nettside: https://athene.network/ Teknisk dokument: https://athene.network/pitch-deck Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x1c6fded596069ebda2ec079891f10efba2c111aa Kjøp ATN nå!

Athene Network (ATN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Athene Network (ATN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.20K $ 36.20K $ 36.20K All-time high: $ 0.5543 $ 0.5543 $ 0.5543 All-Time Low: $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 Nåværende pris: $ 0.00001448 $ 0.00001448 $ 0.00001448 Lær mer om Athene Network (ATN) pris

Athene Network (ATN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Athene Network (ATN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ATN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ATN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ATNs tokenomics, kan du utforske ATN tokenets livepris!

Athene Network (ATN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ATN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ATN nå!

