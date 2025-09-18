Dagens Athene Network livepris er 0.00001344 USD. Spor prisoppdateringer for ATN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ATN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Athene Network livepris er 0.00001344 USD. Spor prisoppdateringer for ATN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ATN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Athene Network Logo

Athene Network Pris(ATN)

1 ATN til USD livepris:

Athene Network (ATN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:58:32 (UTC+8)

Athene Network (ATN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
Athene Network (ATN) sanntidsprisen er $ 0.00001344. I løpet av de siste 24 timene har ATN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001256 og et toppnivå på $ 0.00001699, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATN er $ 67,618.3066592308, mens den rekordlave prisen er $ 0.000029153464250268.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATN endret seg med -9.68% i løpet av den siste timen, -9.12% over 24 timer og -24.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Athene Network (ATN) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Athene Network er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 10.92K. Den sirkulerende forsyningen på ATN er --, med en total tilgang på 2500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.60K.

Athene Network (ATN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Athene Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000013487-9.12%
30 dager$ -0.00000096-6.67%
60 dager$ -0.00008556-86.43%
90 dager$ -0.00005756-81.08%
Athene Network Prisendring i dag

I dag registrerte ATN en endring på $ -0.0000013487 (-9.12%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Athene Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00000096 (-6.67%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Athene Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ATN en endring på $ -0.00008556 (-86.43%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Athene Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00005756-81.08% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Athene Network (ATN)?

Sjekk ut Athene Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Athene Network (ATN)

Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.

Athene Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

I tillegg kan du:
- Sjekk ATN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Athene Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Athene Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Athene Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Athene Network (ATN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Athene Network (ATN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Athene Network.

Sjekk Athene Networkprisprognosen nå!

Athene Network (ATN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Athene Network (ATN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ATN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Athene Network (ATN)

Leter du etter hvordan du kjøperAthene Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Athene Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ATN til lokale valutaer

Athene Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Athene Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Athene Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Athene Network

Hvor mye er Athene Network (ATN) verdt i dag?
Live ATN prisen i USD er 0.00001344 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ATN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ATN til USD er $ 0.00001344. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Athene Network?
Markedsverdien for ATN er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ATN?
Den sirkulerende forsyningen av ATN er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forATN ?
ATN oppnådde en ATH-pris på 67,618.3066592308 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ATN?
ATN så en ATL-pris på 0.000029153464250268 USD.
Hva er handelsvolumet til ATN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ATN er $ 10.92K USD.
Vil ATN gå høyere i år?
ATN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ATN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:58:32 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

