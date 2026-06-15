Kjøp kryptoMarkederSpotFuturesSPCXTjeneArrangementssenter
Mer
Registrer deg
Sanntidspris for ASTAR er i dag 0.006086 NOK.ASTR markedsverdien er 53,008,914.015118 NOK. Spor sanntids ASTR til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for ASTAR er i dag 0.006086 NOK.ASTR markedsverdien er 53,008,914.015118 NOK. Spor sanntids ASTR til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

Mer om ASTR

ASTR Prisinformasjon

Hva er ASTR

ASTR teknisk dokument

ASTR Offisiell nettside

ASTR tokenomics

ASTR Prisprognose

ASTR-historikk

ASTR Kjøpeguide

ASTR-til-fiat-valutakonverter

ASTR Spot

ASTR USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

ASTAR Logo

ASTAR Pris(ASTR)

1 ASTR til NOK livepris:

--
----
1D
NOK
ASTAR (ASTR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-15 05:45:43 (UTC+8)

ASTAR pris i dag

Sanntids ASTAR (ASTR) pris i dag er kr 0.006086, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende ASTR til NOK konverteringssats er kr 0.006086 per ASTR.

ASTAR rangerer for tiden som #397 etter markedsverdi på kr 53.01M, med en sirkulerende forsyning på 8.71B ASTR. I løpet av de siste 24 timene ASTR har den blitt handlet mellom kr 0.005777(laveste) og kr 0.006106 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 3.18916344317217948, mens tidenes laveste notering var kr 0.0497153668589537187.

Kortsiktig har ASTR beveget seg +2.02% i løpet av den siste timen og +9.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 79.75K.

ASTAR (ASTR) Markedsinformasjon

No.397

kr 53.01M
kr 53.01Mkr 53.01M

kr 79.75K
kr 79.75Kkr 79.75K

kr 60.86M
kr 60.86Mkr 60.86M

8.71B
8.71B 8.71B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

8,710,754,218
8,710,754,218 8,710,754,218

87.09%

ASTAR

Nåværende markedsverdi på ASTAR er kr 53.01M, med et 24-timers handelsvolum på kr 79.75K. Den sirkulerende forsyningen på ASTR er 8.71B, med en total tilgang på 8710754218. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 60.86M.

ASTAR prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.005777
kr 0.005777kr 0.005777
24 timer lav
kr 0.006106
kr 0.006106kr 0.006106
24 timer høy

kr 0.005777
kr 0.005777kr 0.005777

kr 0.006106
kr 0.006106kr 0.006106

kr 3.18916344317217948
kr 3.18916344317217948kr 3.18916344317217948

kr 0.0497153668589537187
kr 0.0497153668589537187kr 0.0497153668589537187

+2.02%

--

+9.69%

+9.69%

ASTAR (ASTR) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene ASTAR for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr -0.002594-29.89%
60 dagerkr -0.001635-21.18%
90 dagerkr -0.001837-23.19%
ASTAR Prisendring i dag

I dag registrerte ASTR en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ASTAR 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr -0.002594 (-29.89%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ASTAR 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ASTR en endring på kr -0.001635 (-21.18%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ASTAR 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.001837-23.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ASTAR (ASTR)?

Sjekk ut ASTAR Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for ASTAR

ASTAR (ASTR) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ASTR for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
ASTAR (ASTR) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på ASTAR potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris ASTAR som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for ASTR prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på ASTAR Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere ASTAR i Norge

Klar til å komme i gang med ASTAR? Kjøp av ASTR er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper ASTAR. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte ASTAR (ASTR) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil ASTAR umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe ASTAR (ASTR) Guide

Hva kan du gjøre med ASTAR

Å eie ASTAR lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

  • Utforsk MEXC Spot-markedet

    Utforsk MEXC Spot-markedet

    Handle 2,800+ tokens med ultralave gebyrer.

    Futures-handel

    Futures-handel

    Handle med opptil 500x belåning og dyp likviditet.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Sett inn tokens og tjen fantastiske airdrops.

    MEXC før-markedet

    MEXC før-markedet

    Kjøp og selg nye tokens før de offisielt er notert.

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe ASTAR (ASTR) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

Gebyrer for spothandel:
--
Utsteder
--
Taker
Avgifter for futureshandel:
--
Utsteder
--
Taker

Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer

Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.

Hva er ASTAR (ASTR)

Astar Network is the #1 TVL Smart Contract Hub for WASM + EVM on Polkadot. Since winning its Parachain auction in January 2022, Astar Network has become the top Parachain in the Polkadot ecosystem in Total Value Locked and most Ethereum assets transferred over. Astar Network is the leading smart contract hub that connects the Polkadot ecosystem to Ethereum, Cosmos, and all major layer 1 blockchains. Astar Network supports dApps using multiple virtual machines—namely WASM and EVM—and offers the best technology solutions and financial incentives via its Build2Earn and Astar Incubation Program for Web3 developers to build on top of a secure, scalable, and interoperable blockchain.

ASTAR Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ASTAR, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ASTAR nettside
Blokker Explorer

Kategori :

Bridged-TokensEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

Folk spør også: Andre spørsmål om ASTAR

Siden sist oppdatert: 2026-06-15 05:45:43 (UTC+8)

ASTAR (ASTR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om ASTAR

ASTR USDT (futures-handel)

Gå long eller short på ASTR med belåning. Utforsk ASTR USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle ASTAR (ASTR) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se ASTAR sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
ASTR/USDT
kr0.05783982
kr0.05783982kr0.05783982
0.00%
0.00% (USDT)

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

XEFFY

XEFFY

XEF

kr0.00000
kr0.00000kr0.00000

0.00%

Cattoverse

Cattoverse

CS

kr0.0000
kr0.0000kr0.0000

0.00%

SpaceX

SpaceX

SPCXON

kr1,618.8873
kr1,618.8873kr1,618.8873

+0.15%

Levare

Levare

LVR

kr1,604.3370
kr1,604.3370kr1,604.3370

+854.90%

Dexsport

Dexsport

DESU

kr0.15193176
kr0.15193176kr0.15193176

+1.24%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Levare

Levare

LVR

kr1,604.3370
kr1,604.3370kr1,604.3370

+854.90%

TOYLAND

TOYLAND

TOYL

kr50.453403
kr50.453403kr50.453403

+89.47%

EVAA Protocol

EVAA Protocol

EVAA

kr7.879035
kr7.879035kr7.879035

+55.00%

OpenGradient

OpenGradient

OPG

kr2.583867
kr2.583867kr2.583867

+27.25%

Backpack

Backpack

BP

kr4.629468
kr4.629468kr4.629468

+15.49%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ASTR-til-NOK-kalkulator

Beløp

ASTR
ASTR
NOK
NOK

1 ASTR = 0.05787786 NOK