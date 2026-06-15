ASTAR pris i dag

Sanntids ASTAR (ASTR) pris i dag er kr 0.006086, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende ASTR til NOK konverteringssats er kr 0.006086 per ASTR.

ASTAR rangerer for tiden som #397 etter markedsverdi på kr 53.01M, med en sirkulerende forsyning på 8.71B ASTR. I løpet av de siste 24 timene ASTR har den blitt handlet mellom kr 0.005777(laveste) og kr 0.006106 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 3.18916344317217948, mens tidenes laveste notering var kr 0.0497153668589537187.

Kortsiktig har ASTR beveget seg +2.02% i løpet av den siste timen og +9.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 79.75K.

ASTAR (ASTR) Markedsinformasjon

Rangering No.397 Markedsverdi kr 53.01Mkr 53.01M kr 53.01M Volum (24 timer) kr 79.75Kkr 79.75K kr 79.75K Fullt utvannet markedsverdi kr 60.86Mkr 60.86M kr 60.86M Opplagsforsyning 8.71B 8.71B 8.71B Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 8,710,754,218 8,710,754,218 8,710,754,218 Opplagsforsyning 87.09% Offentlig blokkjede ASTAR

Nåværende markedsverdi på ASTAR er kr 53.01M, med et 24-timers handelsvolum på kr 79.75K. Den sirkulerende forsyningen på ASTR er 8.71B, med en total tilgang på 8710754218. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 60.86M.