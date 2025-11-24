Aster Inu (ASTERINU) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Aster Inu (ASTERINU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:26:16 (UTC+8)
Aster Inu (ASTERINU) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aster Inu (ASTERINU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 176.22K
$ 176.22K
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 990.00M
$ 990.00M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 178.00K
$ 178.00K
All-time high:
$ 0.00411
$ 0.00411
All-Time Low:
$ 0.000160174110784358
$ 0.000160174110784358
Nåværende pris:
$ 0.000178
$ 0.000178

Aster Inu (ASTERINU) Informasjon

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Offisiell nettside:
https://asterinu.xyz/
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x9f6c24232f1bba6ef47bcb81b9b9434acdb94444

Aster Inu (ASTERINU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Aster Inu (ASTERINU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet ASTERINU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange ASTERINU tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår ASTERINUs tokenomics, kan du utforske ASTERINU tokenets livepris!

Aster Inu (ASTERINU) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til ASTERINU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

ASTERINU prisforutsigelse

Vil du vite hvor ASTERINU kan være på vei? Vår ASTERINU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

