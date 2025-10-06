Aster Inu pris i dag

Sanntids Aster Inu (ASTERINU) pris i dag er $ 0.000176, med en 3.52% endring de siste 24 timene. Nåværende ASTERINU til USD konverteringssats er $ 0.000176 per ASTERINU.

Aster Inu rangerer for tiden som #2817 etter markedsverdi på $ 174.24K, med en sirkulerende forsyning på 990.00M ASTERINU. I løpet av de siste 24 timene ASTERINU har den blitt handlet mellom $ 0.000163(laveste) og $ 0.000187 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.008002267526781424, mens tidenes laveste notering var $ 0.000160174110784358.

Kortsiktig har ASTERINU beveget seg -1.68% i løpet av den siste timen og -26.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.09K.

Aster Inu (ASTERINU) Markedsinformasjon

Rangering No.2817 Markedsverdi $ 174.24K$ 174.24K $ 174.24K Volum (24 timer) $ 1.09K$ 1.09K $ 1.09K Fullt utvannet markedsverdi $ 176.00K$ 176.00K $ 176.00K Opplagsforsyning 990.00M 990.00M 990.00M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 98.99% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Aster Inu er $ 174.24K, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.09K. Den sirkulerende forsyningen på ASTERINU er 990.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 176.00K.