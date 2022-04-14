The Arena (ARENA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Arena (ARENA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Arena (ARENA) Informasjon The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content. Offisiell nettside: https://arena.social/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/drive/folders/19RfbIHtoaskEdF5x95YrvnowbG8eCpvi?usp=sharing Blokkutforsker: https://snowtrace.io/token/0xB8d7710f7d8349A506b75dD184F05777c82dAd0C?chainid=43114 Kjøp ARENA nå!

The Arena (ARENA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Arena (ARENA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.95M $ 32.95M $ 32.95M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.34B $ 3.34B $ 3.34B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 98.72M $ 98.72M $ 98.72M All-time high: $ 0.0214 $ 0.0214 $ 0.0214 All-Time Low: $ 0.002959596525266224 $ 0.002959596525266224 $ 0.002959596525266224 Nåværende pris: $ 0.009872 $ 0.009872 $ 0.009872 Lær mer om The Arena (ARENA) pris

The Arena (ARENA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Arena (ARENA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARENA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARENA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARENAs tokenomics, kan du utforske ARENA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ARENA Interessert i å legge til The Arena (ARENA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ARENA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ARENA på MEXC nå!

The Arena (ARENA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ARENA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ARENA nå!

ARENA prisforutsigelse Vil du vite hvor ARENA kan være på vei? Vår ARENA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ARENA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!