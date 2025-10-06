Arbit pris i dag

Sanntids Arbit (ARBT) pris i dag er $ 0.0000004145, med en 0.80% endring de siste 24 timene. Nåværende ARBT til USD konverteringssats er $ 0.0000004145 per ARBT.

Arbit rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4.15B, med en sirkulerende forsyning på 10,000.00T ARBT. I løpet av de siste 24 timene ARBT har den blitt handlet mellom $ 0.000000402(laveste) og $ 0.0000004184 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ARBT beveget seg +0.41% i løpet av den siste timen og -99.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 2.08K.

Arbit (ARBT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.15B$ 4.15B $ 4.15B Volum (24 timer) $ 2.08K$ 2.08K $ 2.08K Fullt utvannet markedsverdi $ 4.15B$ 4.15B $ 4.15B Opplagsforsyning 10,000.00T 10,000.00T 10,000.00T Total forsyning 10,000,000,000,000,000 10,000,000,000,000,000 10,000,000,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

