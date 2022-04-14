AstroPepeX (APX1) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AstroPepeX (APX1), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AstroPepeX (APX1) Informasjon AstroPepeX is a chatgpt generated AI Meme token on Ethereum. Offisiell nettside: https://astropepe.io Blokkutforsker: https://solscan.io/token/8GQa5N9HJT5tW6vg3umYG5us1xHmiU948LfDihg2f8Vf Kjøp APX1 nå!

AstroPepeX (APX1) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AstroPepeX (APX1), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 65.00B $ 65.00B $ 65.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 923.65K $ 923.65K $ 923.65K All-time high: $ 0.00036174 $ 0.00036174 $ 0.00036174 All-Time Low: $ 0.00000005135126203 $ 0.00000005135126203 $ 0.00000005135126203 Nåværende pris: $ 0.00001421 $ 0.00001421 $ 0.00001421 Lær mer om AstroPepeX (APX1) pris

AstroPepeX (APX1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AstroPepeX (APX1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet APX1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange APX1 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår APX1s tokenomics, kan du utforske APX1 tokenets livepris!

AstroPepeX (APX1) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til APX1 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for APX1 nå!

APX1 prisforutsigelse Vil du vite hvor APX1 kan være på vei? Vår APX1 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se APX1 tokenets prisforutsigelse nå!

