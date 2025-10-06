AppLovin pris i dag

Sanntids AppLovin (APPON) pris i dag er $ 530.65, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende APPON til USD konverteringssats er $ 530.65 per APPON.

AppLovin rangerer for tiden som #2702 etter markedsverdi på $ 252.97K, med en sirkulerende forsyning på 476.72 APPON. I løpet av de siste 24 timene APPON har den blitt handlet mellom $ 523(laveste) og $ 530.84 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1,943.4984325597052, mens tidenes laveste notering var $ 470.4602767878368.

Kortsiktig har APPON beveget seg +1.43% i løpet av den siste timen og -3.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 52.96K.

AppLovin (APPON) Markedsinformasjon

Rangering No.2702 Markedsverdi $ 252.97K$ 252.97K $ 252.97K Volum (24 timer) $ 52.96K$ 52.96K $ 52.96K Fullt utvannet markedsverdi $ 252.97K$ 252.97K $ 252.97K Opplagsforsyning 476.72 476.72 476.72 Total forsyning 476.72453365 476.72453365 476.72453365 Offentlig blokkjede ETH

