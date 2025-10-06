America Party pris i dag

Sanntids America Party (APETH) pris i dag er $ 0.0004794, med en 7.82% endring de siste 24 timene. Nåværende APETH til USD konverteringssats er $ 0.0004794 per APETH.

America Party rangerer for tiden som #2347 etter markedsverdi på $ 479.40K, med en sirkulerende forsyning på 1.00B APETH. I løpet av de siste 24 timene APETH har den blitt handlet mellom $ 0.0004766(laveste) og $ 0.0005258 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.041828596012183014, mens tidenes laveste notering var $ 0.000003393228455216.

Kortsiktig har APETH beveget seg -0.91% i løpet av den siste timen og -23.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.89K.

America Party (APETH) Markedsinformasjon

Rangering No.2347 Markedsverdi $ 479.40K Volum (24 timer) $ 54.89K Fullt utvannet markedsverdi $ 479.40K Opplagsforsyning 1.00B Maksimal forsyning 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 Opplagsforsyning 100.00% Offentlig blokkjede ETH

