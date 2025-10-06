Ant Token pris i dag

Sanntids Ant Token (ANTY) pris i dag er $ 0.00000000023303, med en 2.90% endring de siste 24 timene. Nåværende ANTY til USD konverteringssats er $ 0.00000000023303 per ANTY.

Ant Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ANTY. I løpet av de siste 24 timene ANTY har den blitt handlet mellom $ 0.00000000011973(laveste) og $ 0.000000000354 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ANTY beveget seg +7.76% i løpet av den siste timen og -99.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 24.61K.

Ant Token (ANTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 24.61K$ 24.61K $ 24.61K Fullt utvannet markedsverdi $ 23.30K$ 23.30K $ 23.30K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Ant Token er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 24.61K. Den sirkulerende forsyningen på ANTY er --, med en total tilgang på 100000000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.30K.