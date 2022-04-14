ANITA AI (ANITA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ANITA AI (ANITA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ANITA AI (ANITA) Informasjon Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value. Offisiell nettside: https://voice.itsanita.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/AnXE9mZYWReqBw4v5HrY2S2utt42uEtcBGmuCXASvRAi Kjøp ANITA nå!

ANITA AI (ANITA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ANITA AI (ANITA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M All-time high: $ 0.009888 $ 0.009888 $ 0.009888 All-Time Low: $ 0.000422257587688162 $ 0.000422257587688162 $ 0.000422257587688162 Nåværende pris: $ 0.002081 $ 0.002081 $ 0.002081 Lær mer om ANITA AI (ANITA) pris

ANITA AI (ANITA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ANITA AI (ANITA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANITA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANITA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANITAs tokenomics, kan du utforske ANITA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ANITA Interessert i å legge til ANITA AI (ANITA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ANITA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ANITA på MEXC nå!

ANITA AI (ANITA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ANITA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ANITA nå!

ANITA prisforutsigelse Vil du vite hvor ANITA kan være på vei? Vår ANITA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ANITA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!