Dagens ANITA AI livepris er 0.002185 USD. Spor prisoppdateringer for ANITA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANITA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ANITA AI Logo

ANITA AI Pris(ANITA)

1 ANITA til USD livepris:

$0.002183
$0.002183$0.002183
-0.22%1D
USD
ANITA AI (ANITA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:15:30 (UTC+8)

ANITA AI (ANITA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00212
$ 0.00212$ 0.00212
24 timer lav
$ 0.002513
$ 0.002513$ 0.002513
24 timer høy

$ 0.00212
$ 0.00212$ 0.00212

$ 0.002513
$ 0.002513$ 0.002513

$ 0.011937747737006186
$ 0.011937747737006186$ 0.011937747737006186

$ 0.000422257587688162
$ 0.000422257587688162$ 0.000422257587688162

-0.05%

-0.22%

+34.87%

+34.87%

ANITA AI (ANITA) sanntidsprisen er $ 0.002185. I løpet av de siste 24 timene har ANITA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00212 og et toppnivå på $ 0.002513, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANITA er $ 0.011937747737006186, mens den rekordlave prisen er $ 0.000422257587688162.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANITA endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og +34.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ANITA AI (ANITA) Markedsinformasjon

No.8902

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 48.28K
$ 48.28K$ 48.28K

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

0.00
0.00 0.00

999,995,066
999,995,066 999,995,066

SOL

Nåværende markedsverdi på ANITA AI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 48.28K. Den sirkulerende forsyningen på ANITA er 0.00, med en total tilgang på 999995066. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.18M.

ANITA AI (ANITA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ANITA AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000481-0.22%
30 dager$ +0.000019+0.87%
60 dager$ -0.000117-5.09%
90 dager$ -0.000158-6.75%
ANITA AI Prisendring i dag

I dag registrerte ANITA en endring på $ -0.00000481 (-0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ANITA AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000019 (+0.87%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ANITA AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ANITA en endring på $ -0.000117 (-5.09%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ANITA AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000158-6.75% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ANITA AI (ANITA)?

Sjekk ut ANITA AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er ANITA AI (ANITA)

Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value.

ANITA AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ANITA AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ANITA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ANITA AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ANITA AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ANITA AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ANITA AI (ANITA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ANITA AI (ANITA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ANITA AI.

Sjekk ANITA AIprisprognosen nå!

ANITA AI (ANITA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ANITA AI (ANITA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ANITA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ANITA AI (ANITA)

Leter du etter hvordan du kjøperANITA AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ANITA AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ANITA til lokale valutaer

1 ANITA AI(ANITA) til VND
57.498275
1 ANITA AI(ANITA) til AUD
A$0.00329935
1 ANITA AI(ANITA) til GBP
0.0016169
1 ANITA AI(ANITA) til EUR
0.00185725
1 ANITA AI(ANITA) til USD
$0.002185
1 ANITA AI(ANITA) til MYR
RM0.009177
1 ANITA AI(ANITA) til TRY
0.09039345
1 ANITA AI(ANITA) til JPY
¥0.321195
1 ANITA AI(ANITA) til ARS
ARS$3.2227002
1 ANITA AI(ANITA) til RUB
0.18242565
1 ANITA AI(ANITA) til INR
0.19247665
1 ANITA AI(ANITA) til IDR
Rp36.4166521
1 ANITA AI(ANITA) til KRW
3.0516584
1 ANITA AI(ANITA) til PHP
0.12465425
1 ANITA AI(ANITA) til EGP
￡E.0.1052296
1 ANITA AI(ANITA) til BRL
R$0.0116242
1 ANITA AI(ANITA) til CAD
C$0.00299345
1 ANITA AI(ANITA) til BDT
0.2660019
1 ANITA AI(ANITA) til NGN
3.2660506
1 ANITA AI(ANITA) til COP
$8.50194425
1 ANITA AI(ANITA) til ZAR
R.0.03786605
1 ANITA AI(ANITA) til UAH
0.0902842
1 ANITA AI(ANITA) til TZS
T.Sh.5.4083994
1 ANITA AI(ANITA) til VES
Bs0.356155
1 ANITA AI(ANITA) til CLP
$2.086675
1 ANITA AI(ANITA) til PKR
Rs0.6201904
1 ANITA AI(ANITA) til KZT
1.18298085
1 ANITA AI(ANITA) til THB
฿0.06954855
1 ANITA AI(ANITA) til TWD
NT$0.0660307
1 ANITA AI(ANITA) til AED
د.إ0.00801895
1 ANITA AI(ANITA) til CHF
Fr0.00172615
1 ANITA AI(ANITA) til HKD
HK$0.01697745
1 ANITA AI(ANITA) til AMD
֏0.8361995
1 ANITA AI(ANITA) til MAD
.د.م0.0197087
1 ANITA AI(ANITA) til MXN
$0.040204
1 ANITA AI(ANITA) til SAR
ريال0.00819375
1 ANITA AI(ANITA) til ETB
Br0.31370045
1 ANITA AI(ANITA) til KES
KSh0.2822583
1 ANITA AI(ANITA) til JOD
د.أ0.001549165
1 ANITA AI(ANITA) til PLN
0.0079097
1 ANITA AI(ANITA) til RON
лв0.00941735
1 ANITA AI(ANITA) til SEK
kr0.020539
1 ANITA AI(ANITA) til BGN
лв0.0036271
1 ANITA AI(ANITA) til HUF
Ft0.72614105
1 ANITA AI(ANITA) til CZK
0.04512025
1 ANITA AI(ANITA) til KWD
د.ك0.000666425
1 ANITA AI(ANITA) til ILS
0.00727605
1 ANITA AI(ANITA) til BOB
Bs0.01509835
1 ANITA AI(ANITA) til AZN
0.0037145
1 ANITA AI(ANITA) til TJS
SM0.0204516
1 ANITA AI(ANITA) til GEL
0.0058995
1 ANITA AI(ANITA) til AOA
Kz1.99178045
1 ANITA AI(ANITA) til BHD
.د.ب0.000823745
1 ANITA AI(ANITA) til BMD
$0.002185
1 ANITA AI(ANITA) til DKK
kr0.01387475
1 ANITA AI(ANITA) til HNL
L0.05726885
1 ANITA AI(ANITA) til MUR
0.0990679
1 ANITA AI(ANITA) til NAD
$0.03790975
1 ANITA AI(ANITA) til NOK
kr0.0217189
1 ANITA AI(ANITA) til NZD
$0.0037145
1 ANITA AI(ANITA) til PAB
B/.0.002185
1 ANITA AI(ANITA) til PGK
K0.0091333
1 ANITA AI(ANITA) til QAR
ر.ق0.00793155
1 ANITA AI(ANITA) til RSD
дин.0.2178445
1 ANITA AI(ANITA) til UZS
soʻm26.97528895
1 ANITA AI(ANITA) til ALL
L0.1801751
1 ANITA AI(ANITA) til ANG
ƒ0.00391115
1 ANITA AI(ANITA) til AWG
ƒ0.003933
1 ANITA AI(ANITA) til BBD
$0.00437
1 ANITA AI(ANITA) til BAM
KM0.0036271
1 ANITA AI(ANITA) til BIF
Fr6.522225
1 ANITA AI(ANITA) til BND
$0.0027968
1 ANITA AI(ANITA) til BSD
$0.002185
1 ANITA AI(ANITA) til JMD
$0.35049585
1 ANITA AI(ANITA) til KHR
8.7750911
1 ANITA AI(ANITA) til KMF
Fr0.91333
1 ANITA AI(ANITA) til LAK
47.49999905
1 ANITA AI(ANITA) til LKR
Rs0.6609188
1 ANITA AI(ANITA) til MDL
L0.0360525
1 ANITA AI(ANITA) til MGA
Ar9.66812245
1 ANITA AI(ANITA) til MOP
P0.01750185
1 ANITA AI(ANITA) til MVR
0.0334305
1 ANITA AI(ANITA) til MWK
MK3.79340035
1 ANITA AI(ANITA) til MZN
MT0.1396215
1 ANITA AI(ANITA) til NPR
Rs0.3079102
1 ANITA AI(ANITA) til PYG
15.60527
1 ANITA AI(ANITA) til RWF
Fr3.166065
1 ANITA AI(ANITA) til SBD
$0.017917
1 ANITA AI(ANITA) til SCR
0.0313329
1 ANITA AI(ANITA) til SRD
$0.08322665
1 ANITA AI(ANITA) til SVC
$0.01911875
1 ANITA AI(ANITA) til SZL
L0.03790975
1 ANITA AI(ANITA) til TMT
m0.0076475
1 ANITA AI(ANITA) til TND
د.ت0.00635835
1 ANITA AI(ANITA) til TTD
$0.01479245
1 ANITA AI(ANITA) til UGX
Sh7.66498
1 ANITA AI(ANITA) til XAF
Fr1.21923
1 ANITA AI(ANITA) til XCD
$0.0058995
1 ANITA AI(ANITA) til XOF
Fr1.21923
1 ANITA AI(ANITA) til XPF
Fr0.220685
1 ANITA AI(ANITA) til BWP
P0.0291042
1 ANITA AI(ANITA) til BZD
$0.00439185
1 ANITA AI(ANITA) til CVE
$0.2049093
1 ANITA AI(ANITA) til DJF
Fr0.38893
1 ANITA AI(ANITA) til DOP
$0.1355137
1 ANITA AI(ANITA) til DZD
د.ج0.2830886
1 ANITA AI(ANITA) til FJD
$0.00491625
1 ANITA AI(ANITA) til GNF
Fr18.998575
1 ANITA AI(ANITA) til GTQ
Q0.0167371
1 ANITA AI(ANITA) til GYD
$0.45729865
1 ANITA AI(ANITA) til ISK
kr0.264385

ANITA AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ANITA AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell ANITA AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ANITA AI

Hvor mye er ANITA AI (ANITA) verdt i dag?
Live ANITA prisen i USD er 0.002185 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ANITA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ANITA til USD er $ 0.002185. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ANITA AI?
Markedsverdien for ANITA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ANITA?
Den sirkulerende forsyningen av ANITA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forANITA ?
ANITA oppnådde en ATH-pris på 0.011937747737006186 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ANITA?
ANITA så en ATL-pris på 0.000422257587688162 USD.
Hva er handelsvolumet til ANITA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ANITA er $ 48.28K USD.
Vil ANITA gå høyere i år?
ANITA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ANITA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:15:30 (UTC+8)

ANITA AI (ANITA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

