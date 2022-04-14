Andromeda (ANDR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Andromeda (ANDR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Andromeda (ANDR) Informasjon Andromeda is an all on-chain and multi-chain suite of products, tools, and utilities enabled by a decentralized Operating System we call aOS, or Andromeda Operating System. aOS is where Web3 starts. Offisiell nettside: https://www.andromedaprotocol.io Blokkutforsker: https://explorer.stavr.tech/Andromeda-Mainnet Kjøp ANDR nå!

Andromeda (ANDR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Andromeda (ANDR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M All-time high: $ 1.85 $ 1.85 $ 1.85 All-Time Low: $ 0.001500205064809533 $ 0.001500205064809533 $ 0.001500205064809533 Nåværende pris: $ 0.001526 $ 0.001526 $ 0.001526 Lær mer om Andromeda (ANDR) pris

Andromeda (ANDR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Andromeda (ANDR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANDR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANDR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANDRs tokenomics, kan du utforske ANDR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ANDR Interessert i å legge til Andromeda (ANDR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ANDR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ANDR på MEXC nå!

Andromeda (ANDR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ANDR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ANDR nå!

ANDR prisforutsigelse Vil du vite hvor ANDR kan være på vei? Vår ANDR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ANDR tokenets prisforutsigelse nå!

