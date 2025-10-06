Amped Finance pris i dag

Sanntids Amped Finance (AMPED) pris i dag er $ 0.00437, med en 3.55% endring de siste 24 timene. Nåværende AMPED til USD konverteringssats er $ 0.00437 per AMPED.

Amped Finance rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- AMPED. I løpet av de siste 24 timene AMPED har den blitt handlet mellom $ 0.0042(laveste) og $ 0.00442 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har AMPED beveget seg +0.45% i løpet av den siste timen og -15.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 11.32K.

Amped Finance (AMPED) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Fullt utvannet markedsverdi $ 437.00K$ 437.00K $ 437.00K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offentlig blokkjede SONIC

