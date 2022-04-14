Ascendia (AMB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ascendia (AMB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ascendia (AMB) Informasjon Powered by the AMB-net blockchain and its AMB token, AirDAO is an ecosystem of innovative, user-friendly dApps accessible through a single dashboard. Offisiell nettside: https://ascendia.network/ Teknisk dokument: https://airdao.io/Ascendia_Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://airdao.io/explorer/

Ascendia (AMB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ascendia (AMB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 559.83K $ 559.83K $ 559.83K Total forsyning: $ 13.90B $ 13.90B $ 13.90B Sirkulerende forsyning: $ 6.19B $ 6.19B $ 6.19B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 588.06K $ 588.06K $ 588.06K All-time high: $ 0.0384 $ 0.0384 $ 0.0384 All-Time Low: $ 0.000088270514893852 $ 0.000088270514893852 $ 0.000088270514893852 Nåværende pris: $ 0.00009047 $ 0.00009047 $ 0.00009047 Lær mer om Ascendia (AMB) pris

Ascendia (AMB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ascendia (AMB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AMB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AMB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AMBs tokenomics, kan du utforske AMB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AMB Interessert i å legge til Ascendia (AMB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AMB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Ascendia (AMB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AMB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AMB nå!

AMB prisforutsigelse Vil du vite hvor AMB kan være på vei? Vår AMB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AMB tokenets prisforutsigelse nå!

