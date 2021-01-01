Akita (AKITA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Akita (AKITA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Akita (AKITA) Informasjon AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned.. Offisiell nettside: https://akita.network/ Teknisk dokument: https://akita-dao.gitbook.io/akita-dao/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3301ee63fb29f863f2333bd4466acb46cd8323e6 Kjøp AKITA nå!

Akita (AKITA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Akita (AKITA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Total forsyning: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Sirkulerende forsyning: $ 68.07T $ 68.07T $ 68.07T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.75M $ 5.75M $ 5.75M All-time high: $ 0.0000295 $ 0.0000295 $ 0.0000295 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00000005754 $ 0.00000005754 $ 0.00000005754 Lær mer om Akita (AKITA) pris

Akita (AKITA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Akita (AKITA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AKITA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AKITA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AKITAs tokenomics, kan du utforske AKITA tokenets livepris!

