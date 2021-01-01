Hva er Akita (AKITA)

AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..

Akita Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Akita (AKITA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Akita (AKITA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Akita.

Akita (AKITA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Akita (AKITA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AKITA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Akita (AKITA)

AKITA til lokale valutaer

Akita Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Akita, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Akita Hvor mye er Akita (AKITA) verdt i dag? Live AKITA prisen i USD er 0.00000005892 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AKITA-til-USD-pris? $ 0.00000005892 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AKITA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Akita? Markedsverdien for AKITA er $ 4.01M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AKITA? Den sirkulerende forsyningen av AKITA er 68.07T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAKITA ? AKITA oppnådde en ATH-pris på 0.00002886 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AKITA? AKITA så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til AKITA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AKITA er $ 56.83K USD . Vil AKITA gå høyere i år? AKITA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AKITA prisprognosen for en mer grundig analyse.

