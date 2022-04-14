She Rises (AKA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i She Rises (AKA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

She Rises (AKA) Informasjon

Offisiell nettside:
akasha.bloomverse.io
Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/4TwC4AiF1uUSHES2eBftGqemp6TqjEnKghqiH6dFpump

She Rises (AKA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for She Rises (AKA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 991.19K
Total forsyning:
$ 999.99M
Sirkulerende forsyning:
$ 999.99M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 991.19K
All-time high:
$ 0.06195
All-Time Low:
$ 0.00081776249475836
Nåværende pris:
$ 0.0009912
She Rises (AKA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak She Rises (AKA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet AKA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange AKA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår AKAs tokenomics, kan du utforske AKA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AKA

Interessert i å legge til She Rises (AKA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AKA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

She Rises (AKA) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til AKA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

AKA prisforutsigelse

Vil du vite hvor AKA kan være på vei? Vår AKA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.