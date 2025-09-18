Dagens She Rises livepris er 0.0010288 USD. Spor prisoppdateringer for AKA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AKA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens She Rises livepris er 0.0010288 USD. Spor prisoppdateringer for AKA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AKA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

She Rises Logo

She Rises Pris(AKA)

1 AKA til USD livepris:

$0.0010288
$0.0010288$0.0010288
+0.10%1D
USD
She Rises (AKA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:14:39 (UTC+8)

She Rises (AKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0010227
$ 0.0010227$ 0.0010227
24 timer lav
$ 0.0011525
$ 0.0011525$ 0.0011525
24 timer høy

$ 0.0010227
$ 0.0010227$ 0.0010227

$ 0.0011525
$ 0.0011525$ 0.0011525

$ 0.057281674782330164
$ 0.057281674782330164$ 0.057281674782330164

$ 0.00081776249475836
$ 0.00081776249475836$ 0.00081776249475836

-0.26%

+0.10%

-14.12%

-14.12%

She Rises (AKA) sanntidsprisen er $ 0.0010288. I løpet av de siste 24 timene har AKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0010227 og et toppnivå på $ 0.0011525, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AKA er $ 0.057281674782330164, mens den rekordlave prisen er $ 0.00081776249475836.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AKA endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og -14.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

She Rises (AKA) Markedsinformasjon

No.2165

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 80.24K
$ 80.24K$ 80.24K

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,183.47
999,991,183.47 999,991,183.47

SOL

Nåværende markedsverdi på She Rises er $ 1.03M, med et 24-timers handelsvolum på $ 80.24K. Den sirkulerende forsyningen på AKA er 999.99M, med en total tilgang på 999991183.47. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.03M.

She Rises (AKA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene She Rises for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000001028+0.10%
30 dager$ -0.0008522-45.31%
60 dager$ -0.0008363-44.84%
90 dager$ -0.0003574-25.79%
She Rises Prisendring i dag

I dag registrerte AKA en endring på $ +0.000001028 (+0.10%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

She Rises 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0008522 (-45.31%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

She Rises 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AKA en endring på $ -0.0008363 (-44.84%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

She Rises 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0003574-25.79% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for She Rises (AKA)?

Sjekk ut She Rises Prishistorikk-siden nå.

Hva er She Rises (AKA)

Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games.

She Rises er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere She Rises investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AKA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om She Rises på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din She Rises kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

She Rises Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil She Rises (AKA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine She Rises (AKA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for She Rises.

Sjekk She Risesprisprognosen nå!

She Rises (AKA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak She Rises (AKA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AKA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe She Rises (AKA)

Leter du etter hvordan du kjøperShe Rises? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe She Rises på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AKA til lokale valutaer

She Rises Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av She Rises, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell She Rises nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om She Rises

Hvor mye er She Rises (AKA) verdt i dag?
Live AKA prisen i USD er 0.0010288 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AKA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AKA til USD er $ 0.0010288. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for She Rises?
Markedsverdien for AKA er $ 1.03M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AKA?
Den sirkulerende forsyningen av AKA er 999.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAKA ?
AKA oppnådde en ATH-pris på 0.057281674782330164 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AKA?
AKA så en ATL-pris på 0.00081776249475836 USD.
Hva er handelsvolumet til AKA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AKA er $ 80.24K USD.
Vil AKA gå høyere i år?
AKA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AKA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:14:39 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

