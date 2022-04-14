Ajuna Network (AJUN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ajuna Network (AJUN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ajuna Network (AJUN) Informasjon Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network. Offisiell nettside: https://ajuna.io/ Teknisk dokument: https://github.com/ajuna-network/techpaper/raw/main/Lightpaper/Ajuna%20Network%20Lightpaper.pdf Blokkutforsker: https://ajuna.subscan.io/

Ajuna Network (AJUN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ajuna Network (AJUN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 256.00K $ 256.00K $ 256.00K All-time high: $ 0.09152 $ 0.09152 $ 0.09152 All-Time Low: $ 0.000601804700361524 $ 0.000601804700361524 $ 0.000601804700361524 Nåværende pris: $ 0.000512 $ 0.000512 $ 0.000512 Lær mer om Ajuna Network (AJUN) pris

Ajuna Network (AJUN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ajuna Network (AJUN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AJUN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AJUN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AJUNs tokenomics, kan du utforske AJUN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AJUN Interessert i å legge til Ajuna Network (AJUN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AJUN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Ajuna Network (AJUN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AJUN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AJUN nå!

AJUN prisforutsigelse Vil du vite hvor AJUN kan være på vei? Vår AJUN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AJUN tokenets prisforutsigelse nå!

