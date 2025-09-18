Dagens Ajuna Network livepris er 0.000512 USD. Spor prisoppdateringer for AJUN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AJUN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ajuna Network livepris er 0.000512 USD. Spor prisoppdateringer for AJUN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AJUN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AJUN

AJUN Prisinformasjon

AJUN teknisk dokument

AJUN Offisiell nettside

AJUN tokenomics

AJUN Prisprognose

AJUN-historikk

AJUN Kjøpeguide

AJUN-til-fiat-valutakonverter

AJUN Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Ajuna Network Logo

Ajuna Network Pris(AJUN)

1 AJUN til USD livepris:

$0.000512
$0.000512$0.000512
0.00%1D
USD
Ajuna Network (AJUN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:55:24 (UTC+8)

Ajuna Network (AJUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000512
$ 0.000512$ 0.000512
24 timer lav
$ 0.000512
$ 0.000512$ 0.000512
24 timer høy

$ 0.000512
$ 0.000512$ 0.000512

$ 0.000512
$ 0.000512$ 0.000512

$ 0.07959326945580884
$ 0.07959326945580884$ 0.07959326945580884

$ 0.000601804700361524
$ 0.000601804700361524$ 0.000601804700361524

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Ajuna Network (AJUN) sanntidsprisen er $ 0.000512. I løpet av de siste 24 timene har AJUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000512 og et toppnivå på $ 0.000512, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AJUN er $ 0.07959326945580884, mens den rekordlave prisen er $ 0.000601804700361524.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AJUN endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ajuna Network (AJUN) Markedsinformasjon

No.7342

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 256.00K
$ 256.00K$ 256.00K

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

499,999,992.4957381
499,999,992.4957381 499,999,992.4957381

0.00%

AJUN

Nåværende markedsverdi på Ajuna Network er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 0.00. Den sirkulerende forsyningen på AJUN er 0.00, med en total tilgang på 499999992.4957381. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 256.00K.

Ajuna Network (AJUN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ajuna Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.000044-7.92%
60 dager$ -0.000458-47.22%
90 dager$ -0.000583-53.25%
Ajuna Network Prisendring i dag

I dag registrerte AJUN en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ajuna Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000044 (-7.92%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ajuna Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AJUN en endring på $ -0.000458 (-47.22%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ajuna Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000583-53.25% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ajuna Network (AJUN)?

Sjekk ut Ajuna Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ajuna Network (AJUN)

Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network.

Ajuna Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ajuna Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AJUN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ajuna Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ajuna Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ajuna Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ajuna Network (AJUN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ajuna Network (AJUN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ajuna Network.

Sjekk Ajuna Networkprisprognosen nå!

Ajuna Network (AJUN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ajuna Network (AJUN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AJUN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ajuna Network (AJUN)

Leter du etter hvordan du kjøperAjuna Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ajuna Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AJUN til lokale valutaer

1 Ajuna Network(AJUN) til VND
13.47328
1 Ajuna Network(AJUN) til AUD
A$0.00077312
1 Ajuna Network(AJUN) til GBP
0.00037888
1 Ajuna Network(AJUN) til EUR
0.0004352
1 Ajuna Network(AJUN) til USD
$0.000512
1 Ajuna Network(AJUN) til MYR
RM0.0021504
1 Ajuna Network(AJUN) til TRY
0.02118144
1 Ajuna Network(AJUN) til JPY
¥0.075264
1 Ajuna Network(AJUN) til ARS
ARS$0.75515904
1 Ajuna Network(AJUN) til RUB
0.04259328
1 Ajuna Network(AJUN) til INR
0.04510208
1 Ajuna Network(AJUN) til IDR
Rp8.53332992
1 Ajuna Network(AJUN) til KRW
0.7160832
1 Ajuna Network(AJUN) til PHP
0.02921984
1 Ajuna Network(AJUN) til EGP
￡E.0.02465792
1 Ajuna Network(AJUN) til BRL
R$0.00272384
1 Ajuna Network(AJUN) til CAD
C$0.00070144
1 Ajuna Network(AJUN) til BDT
0.06233088
1 Ajuna Network(AJUN) til NGN
0.76531712
1 Ajuna Network(AJUN) til COP
$2
1 Ajuna Network(AJUN) til ZAR
R.0.00887808
1 Ajuna Network(AJUN) til UAH
0.02115584
1 Ajuna Network(AJUN) til TZS
T.Sh.1.26732288
1 Ajuna Network(AJUN) til VES
Bs0.083456
1 Ajuna Network(AJUN) til CLP
$0.48896
1 Ajuna Network(AJUN) til PKR
Rs0.14532608
1 Ajuna Network(AJUN) til KZT
0.27720192
1 Ajuna Network(AJUN) til THB
฿0.01631232
1 Ajuna Network(AJUN) til TWD
NT$0.01547776
1 Ajuna Network(AJUN) til AED
د.إ0.00187904
1 Ajuna Network(AJUN) til CHF
Fr0.00040448
1 Ajuna Network(AJUN) til HKD
HK$0.00397824
1 Ajuna Network(AJUN) til AMD
֏0.1959424
1 Ajuna Network(AJUN) til MAD
.د.م0.00461824
1 Ajuna Network(AJUN) til MXN
$0.00940544
1 Ajuna Network(AJUN) til SAR
ريال0.00192
1 Ajuna Network(AJUN) til ETB
Br0.07350784
1 Ajuna Network(AJUN) til KES
KSh0.06614016
1 Ajuna Network(AJUN) til JOD
د.أ0.000363008
1 Ajuna Network(AJUN) til PLN
0.00185856
1 Ajuna Network(AJUN) til RON
лв0.00221184
1 Ajuna Network(AJUN) til SEK
kr0.00481792
1 Ajuna Network(AJUN) til BGN
лв0.00084992
1 Ajuna Network(AJUN) til HUF
Ft0.17043456
1 Ajuna Network(AJUN) til CZK
0.01059328
1 Ajuna Network(AJUN) til KWD
د.ك0.00015616
1 Ajuna Network(AJUN) til ILS
0.00170496
1 Ajuna Network(AJUN) til BOB
Bs0.00353792
1 Ajuna Network(AJUN) til AZN
0.0008704
1 Ajuna Network(AJUN) til TJS
SM0.00479232
1 Ajuna Network(AJUN) til GEL
0.0013824
1 Ajuna Network(AJUN) til AOA
Kz0.46672384
1 Ajuna Network(AJUN) til BHD
.د.ب0.000193024
1 Ajuna Network(AJUN) til BMD
$0.000512
1 Ajuna Network(AJUN) til DKK
kr0.0032512
1 Ajuna Network(AJUN) til HNL
L0.01341952
1 Ajuna Network(AJUN) til MUR
0.02321408
1 Ajuna Network(AJUN) til NAD
$0.0088832
1 Ajuna Network(AJUN) til NOK
kr0.0050944
1 Ajuna Network(AJUN) til NZD
$0.0008704
1 Ajuna Network(AJUN) til PAB
B/.0.000512
1 Ajuna Network(AJUN) til PGK
K0.00214016
1 Ajuna Network(AJUN) til QAR
ر.ق0.00185856
1 Ajuna Network(AJUN) til RSD
дин.0.05107712
1 Ajuna Network(AJUN) til UZS
soʻm6.32098304
1 Ajuna Network(AJUN) til ALL
L0.04221952
1 Ajuna Network(AJUN) til ANG
ƒ0.00091648
1 Ajuna Network(AJUN) til AWG
ƒ0.0009216
1 Ajuna Network(AJUN) til BBD
$0.001024
1 Ajuna Network(AJUN) til BAM
KM0.00084992
1 Ajuna Network(AJUN) til BIF
Fr1.52832
1 Ajuna Network(AJUN) til BND
$0.00065536
1 Ajuna Network(AJUN) til BSD
$0.000512
1 Ajuna Network(AJUN) til JMD
$0.08212992
1 Ajuna Network(AJUN) til KHR
2.05622272
1 Ajuna Network(AJUN) til KMF
Fr0.214016
1 Ajuna Network(AJUN) til LAK
11.13043456
1 Ajuna Network(AJUN) til LKR
Rs0.15486976
1 Ajuna Network(AJUN) til MDL
L0.008448
1 Ajuna Network(AJUN) til MGA
Ar2.26548224
1 Ajuna Network(AJUN) til MOP
P0.00410112
1 Ajuna Network(AJUN) til MVR
0.0078336
1 Ajuna Network(AJUN) til MWK
MK0.88888832
1 Ajuna Network(AJUN) til MZN
MT0.0327168
1 Ajuna Network(AJUN) til NPR
Rs0.07215104
1 Ajuna Network(AJUN) til PYG
3.656704
1 Ajuna Network(AJUN) til RWF
Fr0.741888
1 Ajuna Network(AJUN) til SBD
$0.0041984
1 Ajuna Network(AJUN) til SCR
0.00779264
1 Ajuna Network(AJUN) til SRD
$0.01950208
1 Ajuna Network(AJUN) til SVC
$0.00448
1 Ajuna Network(AJUN) til SZL
L0.0088832
1 Ajuna Network(AJUN) til TMT
m0.001792
1 Ajuna Network(AJUN) til TND
د.ت0.00148992
1 Ajuna Network(AJUN) til TTD
$0.00346624
1 Ajuna Network(AJUN) til UGX
Sh1.796096
1 Ajuna Network(AJUN) til XAF
Fr0.285696
1 Ajuna Network(AJUN) til XCD
$0.0013824
1 Ajuna Network(AJUN) til XOF
Fr0.285696
1 Ajuna Network(AJUN) til XPF
Fr0.051712
1 Ajuna Network(AJUN) til BWP
P0.00681984
1 Ajuna Network(AJUN) til BZD
$0.00102912
1 Ajuna Network(AJUN) til CVE
$0.04801536
1 Ajuna Network(AJUN) til DJF
Fr0.091136
1 Ajuna Network(AJUN) til DOP
$0.03175424
1 Ajuna Network(AJUN) til DZD
د.ج0.06633472
1 Ajuna Network(AJUN) til FJD
$0.001152
1 Ajuna Network(AJUN) til GNF
Fr4.45184
1 Ajuna Network(AJUN) til GTQ
Q0.00392192
1 Ajuna Network(AJUN) til GYD
$0.10715648
1 Ajuna Network(AJUN) til ISK
kr0.061952

Ajuna Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ajuna Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ajuna Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ajuna Network

Hvor mye er Ajuna Network (AJUN) verdt i dag?
Live AJUN prisen i USD er 0.000512 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AJUN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AJUN til USD er $ 0.000512. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ajuna Network?
Markedsverdien for AJUN er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AJUN?
Den sirkulerende forsyningen av AJUN er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAJUN ?
AJUN oppnådde en ATH-pris på 0.07959326945580884 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AJUN?
AJUN så en ATL-pris på 0.000601804700361524 USD.
Hva er handelsvolumet til AJUN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AJUN er $ 0.00 USD.
Vil AJUN gå høyere i år?
AJUN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AJUN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:55:24 (UTC+8)

Ajuna Network (AJUN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AJUN-til-USD-kalkulator

Beløp

AJUN
AJUN
USD
USD

1 AJUN = 0.000512 USD

Handle AJUN

AJUNUSDT
$0.000512
$0.000512$0.000512
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker