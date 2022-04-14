AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AIXCB by Virtuals (AIXCB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Informasjon aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects. Offisiell nettside: https://aixcbcapital.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU Kjøp AIXCB nå!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AIXCB by Virtuals (AIXCB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Total forsyning: $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M Sirkulerende forsyning: $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M All-time high: $ 0.0635 $ 0.0635 $ 0.0635 All-Time Low: $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 Nåværende pris: $ 0.002253 $ 0.002253 $ 0.002253 Lær mer om AIXCB by Virtuals (AIXCB) pris

AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AIXCB by Virtuals (AIXCB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIXCB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIXCB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIXCBs tokenomics, kan du utforske AIXCB tokenets livepris!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AIXCB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AIXCB nå!

AIXCB prisforutsigelse Vil du vite hvor AIXCB kan være på vei? Vår AIXCB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIXCB tokenets prisforutsigelse nå!

