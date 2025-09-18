Dagens AIXCB by Virtuals livepris er 0.002229 USD. Spor prisoppdateringer for AIXCB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIXCB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AIXCB by Virtuals livepris er 0.002229 USD. Spor prisoppdateringer for AIXCB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIXCB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AIXCB by Virtuals Pris(AIXCB)

$0.002229
AIXCB by Virtuals (AIXCB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:14:32 (UTC+8)

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Prisinformasjon (USD)

$ 0.002156
24 timer lav
$ 0.002229
24 timer høy

$ 0.002156
$ 0.002229
$ 0.11715465291895416
$ 0.000575701489026845
+2.95%

AIXCB by Virtuals (AIXCB) sanntidsprisen er $ 0.002229. I løpet av de siste 24 timene har AIXCB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002156 og et toppnivå på $ 0.002229, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIXCB er $ 0.11715465291895416, mens den rekordlave prisen er $ 0.000575701489026845.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIXCB endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +2.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Markedsinformasjon

No.1815

$ 2.21M
$ 1.26
$ 2.23M
993.51M
1,000,000,000
993,506,898
99.35%

BASE

Nåværende markedsverdi på AIXCB by Virtuals er $ 2.21M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.26. Den sirkulerende forsyningen på AIXCB er 993.51M, med en total tilgang på 993506898. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.23M.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AIXCB by Virtuals for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.001131-33.67%
60 dager$ -0.00111-33.25%
90 dager$ -0.004632-67.52%
AIXCB by Virtuals Prisendring i dag

I dag registrerte AIXCB en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AIXCB by Virtuals 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001131 (-33.67%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AIXCB by Virtuals 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AIXCB en endring på $ -0.00111 (-33.25%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AIXCB by Virtuals 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.004632-67.52% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AIXCB by Virtuals (AIXCB)?

Sjekk ut AIXCB by Virtuals Prishistorikk-siden nå.

Hva er AIXCB by Virtuals (AIXCB)

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

AIXCB by Virtuals er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AIXCB by Virtuals investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AIXCB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AIXCB by Virtuals på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AIXCB by Virtuals kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AIXCB by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AIXCB by Virtuals (AIXCB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AIXCB by Virtuals (AIXCB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AIXCB by Virtuals.

Sjekk AIXCB by Virtualsprisprognosen nå!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AIXCB by Virtuals (AIXCB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIXCB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AIXCB by Virtuals (AIXCB)

Leter du etter hvordan du kjøperAIXCB by Virtuals? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AIXCB by Virtuals på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AIXCB til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av AIXCB by Virtuals, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell AIXCB by Virtuals nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AIXCB by Virtuals

Hvor mye er AIXCB by Virtuals (AIXCB) verdt i dag?
Live AIXCB prisen i USD er 0.002229 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AIXCB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AIXCB til USD er $ 0.002229. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AIXCB by Virtuals?
Markedsverdien for AIXCB er $ 2.21M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AIXCB?
Den sirkulerende forsyningen av AIXCB er 993.51M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIXCB ?
AIXCB oppnådde en ATH-pris på 0.11715465291895416 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AIXCB?
AIXCB så en ATL-pris på 0.000575701489026845 USD.
Hva er handelsvolumet til AIXCB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIXCB er $ 1.26 USD.
Vil AIXCB gå høyere i år?
AIXCB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIXCB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:14:32 (UTC+8)

AIXCB by Virtuals (AIXCB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

