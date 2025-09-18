Dagens AI Voice Agents livepris er 0.0001401 USD. Spor prisoppdateringer for AIVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AI Voice Agents livepris er 0.0001401 USD. Spor prisoppdateringer for AIVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 AIVA til USD livepris:

$0.0001401
$0.0001401$0.0001401
-0.35%1D
USD
AI Voice Agents (AIVA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:45:47 (UTC+8)

AI Voice Agents (AIVA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0001399
$ 0.0001399$ 0.0001399
24 timer lav
$ 0.0001467
$ 0.0001467$ 0.0001467
24 timer høy

$ 0.0001399
$ 0.0001399$ 0.0001399

$ 0.0001467
$ 0.0001467$ 0.0001467

$ 0.05191103641611002
$ 0.05191103641611002$ 0.05191103641611002

$ 0.000132046340176543
$ 0.000132046340176543$ 0.000132046340176543

-0.43%

-0.35%

-15.61%

-15.61%

AI Voice Agents (AIVA) sanntidsprisen er $ 0.0001401. I løpet av de siste 24 timene har AIVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001399 og et toppnivå på $ 0.0001467, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIVA er $ 0.05191103641611002, mens den rekordlave prisen er $ 0.000132046340176543.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIVA endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -0.35% over 24 timer og -15.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AI Voice Agents (AIVA) Markedsinformasjon

No.4811

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.74K
$ 9.74K$ 9.74K

$ 140.10K
$ 140.10K$ 140.10K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Nåværende markedsverdi på AI Voice Agents er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 9.74K. Den sirkulerende forsyningen på AIVA er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 140.10K.

AI Voice Agents (AIVA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AI Voice Agents for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000492-0.35%
30 dager$ -0.0000257-15.51%
60 dager$ -0.0001799-56.22%
90 dager$ -0.0001149-45.06%
AI Voice Agents Prisendring i dag

I dag registrerte AIVA en endring på $ -0.000000492 (-0.35%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AI Voice Agents 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000257 (-15.51%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AI Voice Agents 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AIVA en endring på $ -0.0001799 (-56.22%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AI Voice Agents 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0001149-45.06% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AI Voice Agents (AIVA)?

Sjekk ut AI Voice Agents Prishistorikk-siden nå.

Hva er AI Voice Agents (AIVA)

AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences.

AI Voice Agents er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

AI Voice Agents Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AI Voice Agents (AIVA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AI Voice Agents (AIVA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AI Voice Agents.

Sjekk AI Voice Agentsprisprognosen nå!

AI Voice Agents (AIVA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AI Voice Agents (AIVA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIVA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AI Voice Agents

Hvor mye er AI Voice Agents (AIVA) verdt i dag?
Live AIVA prisen i USD er 0.0001401 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AIVA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AIVA til USD er $ 0.0001401. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AI Voice Agents?
Markedsverdien for AIVA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AIVA?
Den sirkulerende forsyningen av AIVA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIVA ?
AIVA oppnådde en ATH-pris på 0.05191103641611002 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AIVA?
AIVA så en ATL-pris på 0.000132046340176543 USD.
Hva er handelsvolumet til AIVA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIVA er $ 9.74K USD.
Vil AIVA gå høyere i år?
AIVA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIVA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:45:47 (UTC+8)

AI Voice Agents (AIVA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

