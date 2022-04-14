AIntivirus (AINTI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AIntivirus (AINTI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AIntivirus (AINTI) Informasjon The cryptocurrency issued on behalf of the founder of McAfee Offisiell nettside: https://www.aintivirus.ai/ Teknisk dokument: https://www.aintivirus.ai/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/BAezfVmia8UYLt4rst6PCU4dvL2i2qHzqn4wGhytpNJW Kjøp AINTI nå!

AIntivirus (AINTI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AIntivirus (AINTI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 92.14M $ 92.14M $ 92.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M All-time high: $ 0.8999 $ 0.8999 $ 0.8999 All-Time Low: $ 0.012340955733738045 $ 0.012340955733738045 $ 0.012340955733738045 Nåværende pris: $ 0.03037 $ 0.03037 $ 0.03037 Lær mer om AIntivirus (AINTI) pris

AIntivirus (AINTI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AIntivirus (AINTI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AINTI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AINTI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AINTIs tokenomics, kan du utforske AINTI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AINTI Interessert i å legge til AIntivirus (AINTI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AINTI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AINTI på MEXC nå!

AIntivirus (AINTI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AINTI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AINTI nå!

AINTI prisforutsigelse Vil du vite hvor AINTI kan være på vei? Vår AINTI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AINTI tokenets prisforutsigelse nå!

