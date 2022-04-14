AI Network (AINETWORK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AI Network (AINETWORK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AI Network (AINETWORK) Informasjon AI Network seeks to become the "Internet for AI" in the Web3 era, offering a platform where individuals can seamlessly create and engage with artificial intelligence, fostering collaboration and enhancing the human experience. Offisiell nettside: https://ainetwork.ai Teknisk dokument: (https://docs.ainetwork.ai/ Blokkutforsker: http://insight.ainetwork.ai/ Kjøp AINETWORK nå!

AI Network (AINETWORK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AI Network (AINETWORK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.52M $ 6.52M $ 6.52M All-time high: $ 0.138563 $ 0.138563 $ 0.138563 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.009319 $ 0.009319 $ 0.009319 Lær mer om AI Network (AINETWORK) pris

AI Network (AINETWORK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AI Network (AINETWORK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AINETWORK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AINETWORK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AINETWORKs tokenomics, kan du utforske AINETWORK tokenets livepris!

AI Network (AINETWORK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AINETWORK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AINETWORK nå!

AINETWORK prisforutsigelse Vil du vite hvor AINETWORK kan være på vei? Vår AINETWORK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AINETWORK tokenets prisforutsigelse nå!

