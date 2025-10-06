AIHI pris i dag

Sanntids AIHI (AIHI) pris i dag er $ 0.0018, med en 50.00% endring de siste 24 timene. Nåværende AIHI til USD konverteringssats er $ 0.0018 per AIHI.

AIHI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- AIHI. I løpet av de siste 24 timene AIHI har den blitt handlet mellom $ 0.0012(laveste) og $ 0.0018 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har AIHI beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og +63.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 10.46K.

AIHI (AIHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 10.46K$ 10.46K $ 10.46K Fullt utvannet markedsverdi $ 788.40K$ 788.40K $ 788.40K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 438,000,000 438,000,000 438,000,000 Offentlig blokkjede AIHI

Nåværende markedsverdi på AIHI er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 10.46K. Den sirkulerende forsyningen på AIHI er --, med en total tilgang på 438000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 788.40K.