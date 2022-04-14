AIHub (AIH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AIHub (AIH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AIHub (AIH) Informasjon AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities. Offisiell nettside: https://aihub.world/index Teknisk dokument: https://aihub.world/docs/white_paper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xbf70a52aef7822047076749b9ba63c4597d4626f Kjøp AIH nå!

AIHub (AIH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AIHub (AIH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.74M $ 26.74M $ 26.74M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.39B $ 2.39B $ 2.39B All-time high: $ 1,949.9995 $ 1,949.9995 $ 1,949.9995 All-Time Low: $ 12.40025526574471 $ 12.40025526574471 $ 12.40025526574471 Nåværende pris: $ 23.8791 $ 23.8791 $ 23.8791 Lær mer om AIHub (AIH) pris

AIHub (AIH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AIHub (AIH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIHs tokenomics, kan du utforske AIH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AIH Interessert i å legge til AIHub (AIH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AIH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AIH på MEXC nå!

AIHub (AIH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AIH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AIH nå!

AIH prisforutsigelse Vil du vite hvor AIH kan være på vei? Vår AIH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIH tokenets prisforutsigelse nå!

