1 AIH til USD livepris:

$20.3
$20.3$20.3
-0.27%1D
USD
AIHub (AIH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:13:27 (UTC+8)

AIHub (AIH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 13.338
$ 13.338$ 13.338
24 timer lav
$ 25.5
$ 25.5$ 25.5
24 timer høy

$ 13.338
$ 13.338$ 13.338

$ 25.5
$ 25.5$ 25.5

$ 29.127286146121932
$ 29.127286146121932$ 29.127286146121932

$ 12.40025526574471
$ 12.40025526574471$ 12.40025526574471

-0.28%

-0.27%

-2.43%

-2.43%

AIHub (AIH) sanntidsprisen er $ 20.3. I løpet av de siste 24 timene har AIH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 13.338 og et toppnivå på $ 25.5, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIH er $ 29.127286146121932, mens den rekordlave prisen er $ 12.40025526574471.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIH endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -2.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AIHub (AIH) Markedsinformasjon

No.987

$ 22.53M
$ 22.53M$ 22.53M

$ 11.07K
$ 11.07K$ 11.07K

$ 2.03B
$ 2.03B$ 2.03B

1.11M
1.11M 1.11M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

1.11%

BSC

Nåværende markedsverdi på AIHub er $ 22.53M, med et 24-timers handelsvolum på $ 11.07K. Den sirkulerende forsyningen på AIH er 1.11M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.03B.

AIHub (AIH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AIHub for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.054958-0.27%
30 dager$ +3.1704+18.50%
60 dager$ +7.4593+58.09%
90 dager$ -58.4232-74.22%
AIHub Prisendring i dag

I dag registrerte AIH en endring på $ -0.054958 (-0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AIHub 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +3.1704 (+18.50%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AIHub 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AIH en endring på $ +7.4593 (+58.09%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AIHub 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -58.4232-74.22% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AIHub (AIH)?

Sjekk ut AIHub Prishistorikk-siden nå.

Hva er AIHub (AIH)

AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities.

AIHub er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AIHub investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AIH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AIHub på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AIHub kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AIHub Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AIHub (AIH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AIHub (AIH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AIHub.

Sjekk AIHubprisprognosen nå!

AIHub (AIH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AIHub (AIH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AIHub (AIH)

Leter du etter hvordan du kjøperAIHub? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AIHub på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AIH til lokale valutaer

1 AIHub(AIH) til VND
534,194.5
1 AIHub(AIH) til AUD
A$30.653
1 AIHub(AIH) til GBP
15.022
1 AIHub(AIH) til EUR
17.255
1 AIHub(AIH) til USD
$20.3
1 AIHub(AIH) til MYR
RM85.26
1 AIHub(AIH) til TRY
839.811
1 AIHub(AIH) til JPY
¥2,984.1
1 AIHub(AIH) til ARS
ARS$29,940.876
1 AIHub(AIH) til RUB
1,694.847
1 AIHub(AIH) til INR
1,788.227
1 AIHub(AIH) til IDR
Rp338,333.198
1 AIHub(AIH) til KRW
28,351.792
1 AIHub(AIH) til PHP
1,158.115
1 AIHub(AIH) til EGP
￡E.977.648
1 AIHub(AIH) til BRL
R$107.996
1 AIHub(AIH) til CAD
C$27.811
1 AIHub(AIH) til BDT
2,471.322
1 AIHub(AIH) til NGN
30,343.628
1 AIHub(AIH) til COP
$78,988.315
1 AIHub(AIH) til ZAR
R.351.799
1 AIHub(AIH) til UAH
838.796
1 AIHub(AIH) til TZS
T.Sh.50,247.372
1 AIHub(AIH) til VES
Bs3,308.9
1 AIHub(AIH) til CLP
$19,386.5
1 AIHub(AIH) til PKR
Rs5,761.952
1 AIHub(AIH) til KZT
10,990.623
1 AIHub(AIH) til THB
฿646.149
1 AIHub(AIH) til TWD
NT$613.466
1 AIHub(AIH) til AED
د.إ74.501
1 AIHub(AIH) til CHF
Fr16.037
1 AIHub(AIH) til HKD
HK$157.731
1 AIHub(AIH) til AMD
֏7,768.81
1 AIHub(AIH) til MAD
.د.م183.106
1 AIHub(AIH) til MXN
$373.52
1 AIHub(AIH) til SAR
ريال76.125
1 AIHub(AIH) til ETB
Br2,914.471
1 AIHub(AIH) til KES
KSh2,622.354
1 AIHub(AIH) til JOD
د.أ14.3927
1 AIHub(AIH) til PLN
73.486
1 AIHub(AIH) til RON
лв87.493
1 AIHub(AIH) til SEK
kr190.82
1 AIHub(AIH) til BGN
лв33.698
1 AIHub(AIH) til HUF
Ft6,746.299
1 AIHub(AIH) til CZK
419.195
1 AIHub(AIH) til KWD
د.ك6.1915
1 AIHub(AIH) til ILS
67.599
1 AIHub(AIH) til BOB
Bs140.273
1 AIHub(AIH) til AZN
34.51
1 AIHub(AIH) til TJS
SM190.008
1 AIHub(AIH) til GEL
54.81
1 AIHub(AIH) til AOA
Kz18,504.871
1 AIHub(AIH) til BHD
.د.ب7.6531
1 AIHub(AIH) til BMD
$20.3
1 AIHub(AIH) til DKK
kr128.905
1 AIHub(AIH) til HNL
L532.063
1 AIHub(AIH) til MUR
920.402
1 AIHub(AIH) til NAD
$352.205
1 AIHub(AIH) til NOK
kr201.782
1 AIHub(AIH) til NZD
$34.51
1 AIHub(AIH) til PAB
B/.20.3
1 AIHub(AIH) til PGK
K84.854
1 AIHub(AIH) til QAR
ر.ق73.689
1 AIHub(AIH) til RSD
дин.2,023.91
1 AIHub(AIH) til UZS
soʻm250,617.101
1 AIHub(AIH) til ALL
L1,673.938
1 AIHub(AIH) til ANG
ƒ36.337
1 AIHub(AIH) til AWG
ƒ36.54
1 AIHub(AIH) til BBD
$40.6
1 AIHub(AIH) til BAM
KM33.698
1 AIHub(AIH) til BIF
Fr60,595.5
1 AIHub(AIH) til BND
$25.984
1 AIHub(AIH) til BSD
$20.3
1 AIHub(AIH) til JMD
$3,256.323
1 AIHub(AIH) til KHR
81,526.018
1 AIHub(AIH) til KMF
Fr8,485.4
1 AIHub(AIH) til LAK
441,304.339
1 AIHub(AIH) til LKR
Rs6,140.344
1 AIHub(AIH) til MDL
L334.95
1 AIHub(AIH) til MGA
Ar89,822.831
1 AIHub(AIH) til MOP
P162.603
1 AIHub(AIH) til MVR
310.59
1 AIHub(AIH) til MWK
MK35,243.033
1 AIHub(AIH) til MZN
MT1,297.17
1 AIHub(AIH) til NPR
Rs2,860.676
1 AIHub(AIH) til PYG
144,982.6
1 AIHub(AIH) til RWF
Fr29,414.7
1 AIHub(AIH) til SBD
$166.46
1 AIHub(AIH) til SCR
291.102
1 AIHub(AIH) til SRD
$773.227
1 AIHub(AIH) til SVC
$177.625
1 AIHub(AIH) til SZL
L352.205
1 AIHub(AIH) til TMT
m71.05
1 AIHub(AIH) til TND
د.ت59.073
1 AIHub(AIH) til TTD
$137.431
1 AIHub(AIH) til UGX
Sh71,212.4
1 AIHub(AIH) til XAF
Fr11,327.4
1 AIHub(AIH) til XCD
$54.81
1 AIHub(AIH) til XOF
Fr11,327.4
1 AIHub(AIH) til XPF
Fr2,050.3
1 AIHub(AIH) til BWP
P270.396
1 AIHub(AIH) til BZD
$40.803
1 AIHub(AIH) til CVE
$1,903.734
1 AIHub(AIH) til DJF
Fr3,613.4
1 AIHub(AIH) til DOP
$1,259.006
1 AIHub(AIH) til DZD
د.ج2,630.068
1 AIHub(AIH) til FJD
$45.675
1 AIHub(AIH) til GNF
Fr176,508.5
1 AIHub(AIH) til GTQ
Q155.498
1 AIHub(AIH) til GYD
$4,248.587
1 AIHub(AIH) til ISK
kr2,456.3

AIHub Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AIHub, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AIHub nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AIHub

Hvor mye er AIHub (AIH) verdt i dag?
Live AIH prisen i USD er 20.3 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AIH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AIH til USD er $ 20.3. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AIHub?
Markedsverdien for AIH er $ 22.53M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AIH?
Den sirkulerende forsyningen av AIH er 1.11M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIH ?
AIH oppnådde en ATH-pris på 29.127286146121932 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AIH?
AIH så en ATL-pris på 12.40025526574471 USD.
Hva er handelsvolumet til AIH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIH er $ 11.07K USD.
Vil AIH gå høyere i år?
AIH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIH prisprognosen for en mer grundig analyse.
AIHub (AIH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

