Dagens AI Agent Layer livepris er 0.001719 USD. Spor prisoppdateringer for AIFUN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

AI Agent Layer Pris(AIFUN)

$0.001719
$0.001719$0.001719
-5.08%1D
AI Agent Layer (AIFUN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:47:56 (UTC+8)

AI Agent Layer (AIFUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001682
$ 0.001682$ 0.001682
24 timer lav
$ 0.001837
$ 0.001837$ 0.001837
24 timer høy

$ 0.001682
$ 0.001682$ 0.001682

$ 0.001837
$ 0.001837$ 0.001837

$ 0.8571622024396689
$ 0.8571622024396689$ 0.8571622024396689

$ 0.001661161083702886
$ 0.001661161083702886$ 0.001661161083702886

0.00%

-5.08%

-0.70%

-0.70%

AI Agent Layer (AIFUN) sanntidsprisen er $ 0.001719. I løpet av de siste 24 timene har AIFUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001682 og et toppnivå på $ 0.001837, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIFUN er $ 0.8571622024396689, mens den rekordlave prisen er $ 0.001661161083702886.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIFUN endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -5.08% over 24 timer og -0.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AI Agent Layer (AIFUN) Markedsinformasjon

No.4789

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.86K
$ 1.86K$ 1.86K

$ 859.50K
$ 859.50K$ 859.50K

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

BASE

Nåværende markedsverdi på AI Agent Layer er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.86K. Den sirkulerende forsyningen på AIFUN er 0.00, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 859.50K.

AI Agent Layer (AIFUN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AI Agent Layer for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000092-5.08%
30 dager$ -0.000627-26.73%
60 dager$ -0.001266-42.42%
90 dager$ -0.000828-32.51%
AI Agent Layer Prisendring i dag

I dag registrerte AIFUN en endring på $ -0.000092 (-5.08%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AI Agent Layer 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000627 (-26.73%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AI Agent Layer 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AIFUN en endring på $ -0.001266 (-42.42%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AI Agent Layer 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000828-32.51% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AI Agent Layer (AIFUN)?

Sjekk ut AI Agent Layer Prishistorikk-siden nå.

Hva er AI Agent Layer (AIFUN)

AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.

AI Agent Layer er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AI Agent Layer investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AIFUN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AI Agent Layer på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AI Agent Layer kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AI Agent Layer Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AI Agent Layer (AIFUN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AI Agent Layer (AIFUN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AI Agent Layer.

Sjekk AI Agent Layerprisprognosen nå!

AI Agent Layer (AIFUN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AI Agent Layer (AIFUN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIFUN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AI Agent Layer (AIFUN)

Leter du etter hvordan du kjøperAI Agent Layer? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AI Agent Layer på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AI Agent Layer Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AI Agent Layer, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AI Agent Layer nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AI Agent Layer

Hvor mye er AI Agent Layer (AIFUN) verdt i dag?
Live AIFUN prisen i USD er 0.001719 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AIFUN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AIFUN til USD er $ 0.001719. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AI Agent Layer?
Markedsverdien for AIFUN er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AIFUN?
Den sirkulerende forsyningen av AIFUN er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIFUN ?
AIFUN oppnådde en ATH-pris på 0.8571622024396689 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AIFUN?
AIFUN så en ATL-pris på 0.001661161083702886 USD.
Hva er handelsvolumet til AIFUN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIFUN er $ 1.86K USD.
Vil AIFUN gå høyere i år?
AIFUN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIFUN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:47:56 (UTC+8)

AI Agent Layer (AIFUN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

