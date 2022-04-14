AICODE (AICODE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AICODE (AICODE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AICODE (AICODE) Informasjon AICODE is the only code that drives the operation of the ArbCity. Code is to AI what oil is to industry. AICODE will be applied to all aspects of AICode AI: NFT acquisition, application’s value and revenue distribution in AIFI, governance, etc. Offisiell nettside: https://arbdoge.ai/ Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0x7C8a1A80FDd00C9Cccd6EbD573E9EcB49BFa2a59 Kjøp AICODE nå!

AICODE (AICODE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AICODE (AICODE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 150.25K $ 150.25K $ 150.25K All-time high: $ 172.95 $ 172.95 $ 172.95 All-Time Low: $ 0.12697583044226263 $ 0.12697583044226263 $ 0.12697583044226263 Nåværende pris: $ 0.1465 $ 0.1465 $ 0.1465 Lær mer om AICODE (AICODE) pris

AICODE (AICODE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AICODE (AICODE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AICODE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AICODE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AICODEs tokenomics, kan du utforske AICODE tokenets livepris!

