Aicean (AICE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:45:12 (UTC+8)

Aicean (AICE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.16%

+1.98%

+4.39%

+4.39%

Aicean (AICE) sanntidsprisen er $ 3.01999. I løpet av de siste 24 timene har AICE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.8 og et toppnivå på $ 3.02, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AICE er $ 3.420573219185341, mens den rekordlave prisen er $ 0.6216140591099741.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AICE endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, +1.98% over 24 timer og +4.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aicean (AICE) Markedsinformasjon

No.3545

0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Aicean er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 432.20K. Den sirkulerende forsyningen på AICE er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.02B.

Aicean (AICE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Aicean for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.058635+1.98%
30 dager$ -0.09258-2.98%
60 dager$ +0.10243+3.51%
90 dager$ +0.85877+39.73%
Aicean Prisendring i dag

I dag registrerte AICE en endring på $ +0.058635 (+1.98%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Aicean 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.09258 (-2.98%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Aicean 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AICE en endring på $ +0.10243 (+3.51%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Aicean 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.85877+39.73% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Aicean (AICE)?

Sjekk ut Aicean Prishistorikk-siden nå.

Hva er Aicean (AICE)

The rapid development of AI technology is causing massive disruption in the film and entertainment industry. AICEAN aims to harness this transformative power to create a fair and open ecosystem for content creators. As an AI and blockchain-driven creator economy network, AICEAN advocates for decentralized AI, focusing on the following aspects: ecosystem incentives, value redistribution, and freedom of choice. At AICEAN, it is believed that every contribution is crucial to the ecosystem and every innovation deserves recognition and reward.

Aicean er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Aicean investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AICE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Aicean på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Aicean kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Aicean Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aicean (AICE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aicean (AICE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aicean.

Sjekk Aiceanprisprognosen nå!

Aicean (AICE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aicean (AICE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AICE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Aicean (AICE)

Leter du etter hvordan du kjøperAicean? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Aicean på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AICE til lokale valutaer

Aicean Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Aicean, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Aicean nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Aicean

Hvor mye er Aicean (AICE) verdt i dag?
Live AICE prisen i USD er 3.01999 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AICE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AICE til USD er $ 3.01999. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aicean?
Markedsverdien for AICE er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AICE?
Den sirkulerende forsyningen av AICE er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAICE ?
AICE oppnådde en ATH-pris på 3.420573219185341 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AICE?
AICE så en ATL-pris på 0.6216140591099741 USD.
Hva er handelsvolumet til AICE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AICE er $ 432.20K USD.
Vil AICE gå høyere i år?
AICE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AICE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Aicean (AICE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

