Casper AI (AIAGENT) Informasjon The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT. Offisiell nettside: www.csprai.com Teknisk dokument: https://docs.csprai.com Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xadcdbcb0db9edf31509971f64f0a8e0fc53b384d Kjøp AIAGENT nå!

Casper AI (AIAGENT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Casper AI (AIAGENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M All-time high: $ 0.0198 $ 0.0198 $ 0.0198 All-Time Low: $ 0.000638530725507041 $ 0.000638530725507041 $ 0.000638530725507041 Nåværende pris: $ 0.0009372 $ 0.0009372 $ 0.0009372 Lær mer om Casper AI (AIAGENT) pris

Casper AI (AIAGENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Casper AI (AIAGENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIAGENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIAGENT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIAGENTs tokenomics, kan du utforske AIAGENT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AIAGENT Interessert i å legge til Casper AI (AIAGENT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AIAGENT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AIAGENT på MEXC nå!

Casper AI (AIAGENT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AIAGENT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AIAGENT nå!

AIAGENT prisforutsigelse Vil du vite hvor AIAGENT kan være på vei? Vår AIAGENT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIAGENT tokenets prisforutsigelse nå!

