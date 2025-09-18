Dagens Casper AI livepris er 0.0008748 USD. Spor prisoppdateringer for AIAGENT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIAGENT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Casper AI livepris er 0.0008748 USD. Spor prisoppdateringer for AIAGENT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIAGENT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Casper AI Logo

Casper AI Pris(AIAGENT)

1 AIAGENT til USD livepris:

$0.0008737
$0.0008737$0.0008737
-7.90%1D
USD
Casper AI (AIAGENT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:54:14 (UTC+8)

Casper AI (AIAGENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0008243
$ 0.0008243$ 0.0008243
24 timer lav
$ 0.0009489
$ 0.0009489$ 0.0009489
24 timer høy

$ 0.0008243
$ 0.0008243$ 0.0008243

$ 0.0009489
$ 0.0009489$ 0.0009489

$ 0.01969272625939481
$ 0.01969272625939481$ 0.01969272625939481

$ 0.000638530725507041
$ 0.000638530725507041$ 0.000638530725507041

+2.67%

-7.90%

-12.79%

-12.79%

Casper AI (AIAGENT) sanntidsprisen er $ 0.0008748. I løpet av de siste 24 timene har AIAGENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0008243 og et toppnivå på $ 0.0009489, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIAGENT er $ 0.01969272625939481, mens den rekordlave prisen er $ 0.000638530725507041.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIAGENT endret seg med +2.67% i løpet av den siste timen, -7.90% over 24 timer og -12.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Casper AI (AIAGENT) Markedsinformasjon

No.4208

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 101.75K
$ 101.75K$ 101.75K

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

0.00
0.00 0.00

1,257,857,144
1,257,857,144 1,257,857,144

1,257,857,144
1,257,857,144 1,257,857,144

0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Casper AI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 101.75K. Den sirkulerende forsyningen på AIAGENT er 0.00, med en total tilgang på 1257857144. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.10M.

Casper AI (AIAGENT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Casper AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000074943-7.90%
30 dager$ -0.0001615-15.59%
60 dager$ -0.0007064-44.68%
90 dager$ -0.0004724-35.07%
Casper AI Prisendring i dag

I dag registrerte AIAGENT en endring på $ -0.000074943 (-7.90%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Casper AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0001615 (-15.59%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Casper AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AIAGENT en endring på $ -0.0007064 (-44.68%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Casper AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0004724-35.07% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Casper AI (AIAGENT)?

Sjekk ut Casper AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Casper AI (AIAGENT)

The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.

Casper AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Casper AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AIAGENT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Casper AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Casper AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Casper AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Casper AI (AIAGENT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Casper AI (AIAGENT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Casper AI.

Sjekk Casper AIprisprognosen nå!

Casper AI (AIAGENT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Casper AI (AIAGENT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIAGENT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Casper AI (AIAGENT)

Leter du etter hvordan du kjøperCasper AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Casper AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AIAGENT til lokale valutaer

Casper AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Casper AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Casper AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Casper AI

Hvor mye er Casper AI (AIAGENT) verdt i dag?
Live AIAGENT prisen i USD er 0.0008748 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AIAGENT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AIAGENT til USD er $ 0.0008748. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Casper AI?
Markedsverdien for AIAGENT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AIAGENT?
Den sirkulerende forsyningen av AIAGENT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIAGENT ?
AIAGENT oppnådde en ATH-pris på 0.01969272625939481 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AIAGENT?
AIAGENT så en ATL-pris på 0.000638530725507041 USD.
Hva er handelsvolumet til AIAGENT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIAGENT er $ 101.75K USD.
Vil AIAGENT gå høyere i år?
AIAGENT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIAGENT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:54:14 (UTC+8)

