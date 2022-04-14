Agoras (AGRS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Agoras (AGRS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Agoras (AGRS) Informasjon Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI. Offisiell nettside: https://tau.net/ Teknisk dokument: https://tau.net/whitepaper_community_draft.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x738865301a9b7dd80dc3666dd48cf034ec42bdda

Agoras (AGRS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Agoras (AGRS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.11M $ 17.11M $ 17.11M Total forsyning: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Sirkulerende forsyning: $ 29.86M $ 29.86M $ 29.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.07M $ 24.07M $ 24.07M All-time high: $ 4.02 $ 4.02 $ 4.02 All-Time Low: $ 0.05397609993815422 $ 0.05397609993815422 $ 0.05397609993815422 Nåværende pris: $ 0.573 $ 0.573 $ 0.573 Lær mer om Agoras (AGRS) pris

Agoras (AGRS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Agoras (AGRS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGRS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGRS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGRSs tokenomics, kan du utforske AGRS tokenets livepris!

Agoras (AGRS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AGRS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

AGRS prisforutsigelse Vil du vite hvor AGRS kan være på vei? Vår AGRS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

