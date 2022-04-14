AgriDex (AGRI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AgriDex (AGRI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AgriDex (AGRI) Informasjon AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment. Offisiell nettside: www.agridex.com Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1yuo1lPssoiisbtmNprYxKl6arq3hqvdM/view Blokkutforsker: https://solscan.io/token/AGRidUXLeDij9CJprkZx7WBXtTQC67jtfiwz293mVrJ Kjøp AGRI nå!

AgriDex (AGRI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AgriDex (AGRI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 284.00M $ 284.00M $ 284.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.62M $ 11.62M $ 11.62M All-time high: $ 0.17801 $ 0.17801 $ 0.17801 All-Time Low: $ 0.011334742950975588 $ 0.011334742950975588 $ 0.011334742950975588 Nåværende pris: $ 0.01162 $ 0.01162 $ 0.01162 Lær mer om AgriDex (AGRI) pris

AgriDex (AGRI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AgriDex (AGRI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGRI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGRI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGRIs tokenomics, kan du utforske AGRI tokenets livepris!

